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РПЦ призвала разрешить всем сообщать о домашнем насилии 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
В РПЦ высказались о домашнем насилии
Фото: РИА Новости
РПЦ раскритиковала поправку в закон о домашнем насилии, согласно которой общественные организации имеют право сообщать в полицию о случаях жестокости в семьях только с разрешения пострадавших. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24», передает «Интерфакс».
«Сама ситуация, когда у жертвы надо сначала спросить, хочет ли она защиты, (…) мне кажется очень странной», — отметил митрополит и привел в пример ситуацию, когда человек становится очевидцем нападения насильника на женщину.
Иларион сказал, что случаи домашнего насилия достаточно распространены. Он призвал дать возможность и соседям, и общественникам обратиться с донесением о происходящем в компетентные органы.
«Это не значит, конечно, что каждый донос нужно воспринимать как абсолютно правдивую информацию», — подчеркнул представитель РПЦ.
4 декабря Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия. Там отметили, что документ предполагает «поражение граждан в их правах», меры профилактики имеют «репрессивный характер», а семейно-бытовым насилием может быть признано «любое нормальное человеческое действие».
29 ноября на сайте Совета Федерации появился законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, в ближайшее время документ направят в Госдуму. Авторы предлагают в том числе ставить виновных в семейном насилии на профилактический учет. В числе основных принципов профилактики семейно-бытового насилия названы поддержка семей, индивидуальный подход и добровольность получения помощи.
Отмечается, что должны соблюдаться основные права, свободы и законные интересы человека и гражданина. Активистка Алена Попова и член рабочей группы по разработке документа, юристка Мари Давтян раскритиковали опубликованный Совфедом законопроект.
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Теги:
Общество , Законопроекты , Громкие уголовные дела , Мари Давтян , РПЦ , Госдума , Совет Федерации , Интерфакс
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