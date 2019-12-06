Ветерану труда вместо пенсии выдали пачку печенья

Уфимский пенсионер в качестве части пенсии получил от почтальона пачку печенья, сообщает издание Ufa1.ru. Сотрудница « Почты России » пояснила, что отныне мелкие суммы пожилым людям будут выдавать продуктами.

Инцидент произошёл 5 декабря. Уфимскому ветерану труда почтальон должен был принести пенсию в размере 13 тысяч 27 рублей 40 копеек. Однако в результате пенсионер получил на руки только 13 тысяч, остальную сумму ему выдали печеньем.

«Почтальон 27 рублей и 40 копеек заменила пачкой печенья, и сказала, мол, им так велели суммы до 100 рублей выдавать. Пока пенсионер в себя приходил, почтальон ушла», — цитирует издание слова дочери пожилого человека.

Чтоы разобраться в ситуации, женщина позвонила в Пенсионный фонд. Там прокомментировать случившееся не смогли, посоветовав обратиться в «Почту России», где в результате ей заявили, что описанный инцидент не может быть правдой.

«Налоги мы заплатили, государство деньги выделило, Пенсионный фонд всё посчитал, а куда деньги-то делись? В чьих карманах они осели? Эти печенья, кстати, ужасные, не стоят они этих денег», — выразила негодование дочь пенсионера.