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Общество

Ветерану труда вместо пенсии выдали пачку печенья 

Рамблер + ещё 1 31 минуту назад
Ветерану труда вместо пенсии выдали пачку печенья
Фото: depositphotos.com
Уфимский пенсионер в качестве части пенсии получил от почтальона пачку печенья, сообщает издание Ufa1.ru. Сотрудница «Почты России» пояснила, что отныне мелкие суммы пожилым людям будут выдавать продуктами.
Инцидент произошёл 5 декабря. Уфимскому ветерану труда почтальон должен был принести пенсию в размере 13 тысяч 27 рублей 40 копеек. Однако в результате пенсионер получил на руки только 13 тысяч, остальную сумму ему выдали печеньем.
«Почтальон 27 рублей и 40 копеек заменила пачкой печенья, и сказала, мол, им так велели суммы до 100 рублей выдавать. Пока пенсионер в себя приходил, почтальон ушла», — цитирует издание слова дочери пожилого человека.
Чтоы разобраться в ситуации, женщина позвонила в Пенсионный фонд. Там прокомментировать случившееся не смогли, посоветовав обратиться в «Почту России», где в результате ей заявили, что описанный инцидент не может быть правдой.
«Налоги мы заплатили, государство деньги выделило, Пенсионный фонд всё посчитал, а куда деньги-то делись? В чьих карманах они осели? Эти печенья, кстати, ужасные, не стоят они этих денег», — выразила негодование дочь пенсионера.
Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ отметили, что глава «Роснано» Анатолий Чубайс покушается на пенсии россиян. В сентябре в ходе лекции в Московском физико-техническом институте он заявил, что негосударственные пенсионные фонды могут, должны и точно станут главным двигателем инноваций в России. Чубайс назвал объем средств, которыми обладают НПФ, огромным, а тот факт, что действующее в России законодательство запрещает им инвестировать деньги в венчурные проекты, одной из причин худшего среди развивающихся стран положения страны в рейтинге конкурентоспособности в сфере инноваций. Журналист Юрий Пронько посчитал, что глава «Роснано» таким образом намекнул, что мечтает «наложить лапу» на пенсионные накопления российских граждан.
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Комментарии 13 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Общество , Юрий Пронько , Анатолий Чубайс , Роснано , Почта России
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