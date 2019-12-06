Кузнецова предложила жесткие меры за продажу никотиносодержащей продукции детям

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ужесточить наказание за распространение никотиносодержащей продукции среди несовершеннолетних вплоть до уголовной ответственности.
"Мы со своими коллегами обсудили целый спектр мер и готовы предложить самые жесткие меры вплоть до уголовной ответственности по внесению никотиносодержащей продукции в число запретных, повышении штрафов с этих 100-2000 рублей, которые сегодня есть, до более внушительных размеров и вплоть до лишения лицензии", — сказала она в ходе круглого стола по проблеме распространения снюса и его аналогов среди молодежи, проводимого на площадке Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай в свою очередь отметил, что жевательный табак в России более распространен среди несовершеннолетних, нежели среди взрослых.
"По данным социологических опросов, проведенных на основании международных методик, несовершеннолетние потребляют в нашей стране некурительный табак больше, чем совершеннолетние. Те данные, которые были получены в результате глобального опроса, проводимого совместно со Всемирной организацией здравоохранения, показывают, что почти 3% несовершеннолетних потребляли некурительный табак. Если говорить про взрослых, то там меньше 1%. Сегодня эти цифры имеют тенденцию к увеличению", — рассказал он.