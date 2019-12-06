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Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского 

News.ru
Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского
Фото: Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press
Российский пранкер Алексей Столяров, известный под псевдонимом Лексус, заявил, что смог дозвониться до президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, данная идея возникла после того, как без проблем связаться с главой соседнего государства смогла Ольга Скабеева.
Лексус отметил, что его звонка Зеленский «ждал с момента своей инаугурации» и, как в случае со Скабеевой, «был тактичен в общении». О звонке пранкер рассказал на своей странице в Facebook, прикрепив к сообщению фрагмент записи разговора с человеком, голос которого оказался похожим на голос президента Украины.
Когда тот поинтересовался о причинах звонка, Лексус попросил снять запрет на въезд на территорию Украины.
Ну, у нас, смотрите… Я когда… Слава Украине! Как надо отвечать, когда мы говорим «Слава Украине»? — прозвучало в ответ.
Пранкер пообещал позже раскрыть другие подробности беседы.
Ранее News.ru сообщал, что Лексус, от имени президента Украины Владимира Зеленского позвонил главе полиции Днепропетровской области генералу Виталию Глуховере, которого он потребовал уволить после вызова чиновником подразделения спецназначения КОРД для задержания полицейских, остановивших его автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Глуховеря попытался оправдаться и заявил, что действует в рамках закона.
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Комментарии 2 
Теги:
Общество , В мире , Алексей Столяров , Владимир Зеленский , Ольга Скабеева
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