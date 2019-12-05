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Политика

В Мордовии открыли памятник адмиралу Ушакову 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
В Мордовии открыли памятник адмиралу Ушакову
Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия
Торжественное открытие памятника адмиралу Федору Ушакову состоялось в четверг в городе Темникове Республики Мордовия, где похоронен флотоводец, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
"Памятник представляет собой постамент с установленной на нем двухметровой скульптурой адмирала в полный рост в военном обмундировании с орденами и медалями, поверх плеч накинут плащ. В правой руке Ушаков держит перед собой крест. Автором памятника является заслуженный художник России, скульптор Юрий Злотя", — говорится в сообщении.
В открытии памятника приняли участие глава Мордовии Владимир Волков, советник председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский, военный комиссар региона Игорь Тихомиров и другие почетные гости.
Идея установки памятника возникла несколько лет назад, в преддверии 200-летия со дня смерти Ушакова. Памятник был установлен на средства Российского военно-исторического общества, площадь города Темников была благоустроена на деньги федерального гранта, сообщила пресс-служба главы Мордовии.
"Сейчас мы прилагаем усилия, чтобы темниковская земля, места, связанные с Ушаковым, вошли в туристический кластер "Арзамас — Дивеево — Саров", одобренный президентом России. Это позволит направить в Темников большое количество туристов, привлечь средства на развитие района", — цитирует пресс-служба главу Мордовии Владимира Волкова.
Адмирал Федор Ушаков (1745-1817) участвовал более чем в 40 баталиях и не потерпел ни одного поражения. Под его командованием не был потерян ни один корабль, ни один матрос не попал в плен к противнику. Последние 10 лет жизни адмирал провел в своей усадьбе в деревне Алексеевке близ Темникова, посещал Санаксарский монастырь, занимался благотворительностью, открыл госпиталь для раненых в Темникове. Согласно завещанию Ушакова, его похоронили у стен Санаксарского монастыря.
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Теги:
Общество , Владимир Волков , Ростислав Мединский , Игорь Тихомиров , Российское военно-историческое общество , Республика Мордовия
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