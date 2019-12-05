Сибирские селяне получили новое жилье

Жители отдаленного села Бажино в Новосибирской области получили квартиры в новом доме в поселке Маслянино, сообщает интернет-журнал «СибруКом».

Жилье селян было признано ветхим или аварийным. Ключи от квартир получили 35 семей, в том числе молодые родители, многодетные и бюджетники — всего 104 человека.

Всего до конца текущего года власти региона потратят на переселение граждан из аварийного жилья около 900 миллионов рублей.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.