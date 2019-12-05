Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: во Франции нашли базу разведчиков РФ
Пока вы не уснули: во Франции нашли базу разведчиков РФ
В мире
Лоза раскрыл взаимосвязь "понтов" и гонораров звезд
Лоза раскрыл взаимосвязь "понтов" и гонораров звезд
Шоу-бизнес
Дело МН17: Россия ответила на обвинения
Дело МН17: Россия ответила на обвинения
В мире
Сибирские морозы пообещали в новогоднюю ночь
Сибирские морозы пообещали в новогоднюю ночь
Погода

Сибирские селяне получили новое жилье 

Lenta.ru 1 час назад
Сибирские селяне получили новое жилье
Фото: sibru.com
Жители отдаленного села Бажино в Новосибирской области получили квартиры в новом доме в поселке Маслянино, сообщает интернет-журнал «СибруКом».
Жилье селян было признано ветхим или аварийным. Ключи от квартир получили 35 семей, в том числе молодые родители, многодетные и бюджетники — всего 104 человека.
Всего до конца текущего года власти региона потратят на переселение граждан из аварийного жилья около 900 миллионов рублей.
Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.
Видео дня. Как женщины цинично зарабатывают на своих детях
Последние новости
США ввели новые санкции против россиян и украинцев США ввели новые санкции против россиян и украинцев Путин принял решение по «Силе Сибири-2» Путин принял решение по «Силе Сибири-2» Переговоры между Россией и Украиной по газу сорвались Переговоры между Россией и Украиной по газу сорвались 
Теги:
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: во Франции нашли базу разведчиков РФ
Пока вы не уснули: во Франции нашли базу разведчиков РФ 2
Лоза раскрыл взаимосвязь «понтов» и гонораров звезд
Лоза раскрыл взаимосвязь «понтов» и гонораров звезд 2
Дело МН17: Россия ответила на обвинения
Дело МН17: Россия ответила на обвинения 134
Сибирские морозы пообещали в новогоднюю ночь
Сибирские морозы пообещали в новогоднюю ночь 18
Назван способ «зарезать» российскую космонавтику
Назван способ «зарезать» российскую космонавтику 19
Видео
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
00:14
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
Происшествия
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
01:02
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
В мире
Раскрыты новые подробности убийства Михаила Круга
01:24
Раскрыты новые подробности убийства Михаила Круга
Происшествия
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
02:18
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
Шоу-бизнес
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
01:23
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
Общество
Солнечная система в реальном масштабе на песке
06:57
Солнечная система в реальном масштабе на песке
Наука и техника
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
00:50
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
В мире Европа
Пока вы не уснули: во Франции нашли базу разведчиков РФ
Пока вы не уснули: во Франции нашли базу разведчиков РФ
В мире
Пельшу провели операцию на сердце
00:25
Пельшу провели операцию на сердце
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение