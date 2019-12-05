Светлаков обрадовался выступлению Путина «на разогреве»

Светлаков пошутил про совместный тур с Путиным. ВИДЕО

«У меня еще никогда не было такого разогрева. Но я о нем мечтал. И, надеюсь, это не в последний раз, и мы поедем в небольшой тур», — пошутил Светлаков со сцены.

Шоумен также поздравил всех участников конкурса.

Юморист вместе с учредителем благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нютой Федермессер объявил победителей в номинации «Рожденные помогать».

Финал конкурса прошел во время Международного форума добровольцев в Сочи, напоминает агенство Nation News. Как писало «URA.RU», во время своего выступления Путин объявил, что грантовый фонд увеличен в два раза и теперь составляет 90 млн рублей. Среди победителей оказались жители Свердловской и Челябинской областей.