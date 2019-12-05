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Светлаков пошутил про совместный тур с Путиным. ВИДЕО 

Ura.Ru 18 минут назад
Светлаков обрадовался выступлению Путина «на разогреве»
Фото: РИА Новости
Шоумен Сергей Светлаков выступил в финале конкурса «Доброволец России — 2019». Он вышел для вручения награды сразу после речи президента России Владимира Путина и пошутил про совместный тур с главой государства.
«У меня еще никогда не было такого разогрева. Но я о нем мечтал. И, надеюсь, это не в последний раз, и мы поедем в небольшой тур», — пошутил Светлаков со сцены.
Шоумен также поздравил всех участников конкурса.
Юморист вместе с учредителем благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нютой Федермессер объявил победителей в номинации «Рожденные помогать».
Финал конкурса прошел во время Международного форума добровольцев в Сочи, напоминает агенство Nation News. Как писало «URA.RU», во время своего выступления Путин объявил, что грантовый фонд увеличен в два раза и теперь составляет 90 млн рублей. Среди победителей оказались жители Свердловской и Челябинской областей.
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Теги:
Общество , Сергей Светлаков , Нюта Федермессер , Владимир Путин
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