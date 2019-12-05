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В России построят самый большой аквариум 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
В России построят самый большой аквариум
Фото: РИА Новости
В городе Бор Нижегородской области планируется открыть научный и культурно-просветительский центр «Волганариум», на базе которого будет построен крупнейший в мире пресноводный аквариум, сообщают «Аргументы и факты».
Аквариум «Большая Волга» будет занимать площадь в 10 тысяч квадратных метров. В центре также планируется построить несколько лабораторный помещений и экологический музей, а рядом с ним авторы проекта хотят разбить парк площадью в 100 тысяч квадратных метров.
Кроме того, авторы проекта рассчитывают, что аквариум будут посещать почти 1,5 миллиона человек в год.
На реализацию проекта планируется потратить 10,8 миллиарда рублей, из которых 7,8 миллиарда местные власти рассчитывают привлечь в рамках нацпроекта «Экология».
Всего на нацпроект «Экология» потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Благодаря федеральному проекту «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» в России появится 11 специальных программ, которые позволят увеличить популяции редких видов животных, и 24 новые особо охраняемые природные территории общей площадью 5 миллионов гектаров.
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Теги:
Общество , Аргументы и Факты
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