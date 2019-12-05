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Путин вручил премию «Волонтер года» 

ТАСС 2 часа назад
Путин вручил премию «Волонтер года»
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин вручил Инессе Клюкиной премию "Волонтер года" за реализацию ее проекта "Творческая инклюзивная студия "Э-моция".
Студия начала свою работу 24 сентября 2016 года в Казани. Задача проекта заключается в формировании позитивного образа активного человека с инвалидностью через театральное творчество, а также в расширении инклюзивного сообщества.
Участники — молодежь старше 18 лет, в проекте были задействованы 300 волонтеров в сфере культуры. Они провели 35 показов в 10 городах России.
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Теги:
Общество , Владимир Путин
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