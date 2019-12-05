Видео: В Екатеринбурге построят тюремный бутик

Екатеринбурге на территории исправительной колонии №2 строят торгово-выставочный комплекс. В двухэтажном здании будут продаваться изделия, которые сделали заключенные.

Так, на первом этаже будет магазин. Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области , тюрьмы по объему производства превосходят некоторые швейные фабрики. Такой работой заняты более тысячи заключенных. Оборот составляет сотни миллионов рублей. В павильоне также будут продавать мягкую, корпусную и плетеную мебель.

На втором этаже будет музей, где покажут предметы, которые изъяли из передач, и средства их доставки.

— Потребность в таком павильоне возникла давно: главк участвует более чем в сотне выставок в год, помещения приходится каждый раз арендовать, а теперь будет собственное здание, — пояснили в ведомстве.

Отмечено, что в прошлом году областное ГУФСИН изготовило продукции на 1,7 миллиарда рублей. В этом году эту цифру планируют увеличить до 1,8 миллиарда. На первое декабря эта сумма составила 1 миллиард 565 тысяч рублей. Польза от производства — в трудоустройстве заключенных, сейчас их около шести тысяч. Они обеспечивают свое питание и одежду в тюрьме. Есть и те, кто оплачивает иски потерпевшим из заработанного.

Здание будущего бутика почти достроено. Открыть его планируют во втором квартале 2020 года.

Кстати

ГУФСИН поставляет продукцию металлообработки, офисную, мягкую и дачную мебель, изделия из древесины, товары широкого потребления и сувениры, одежду и постельное белье. Ведомство увеличивает производство продуктов питания: яиц, мяса птицы и свинины, маргарина, крупы, муки, овощей и картофеля.