Россиянин отсудил компенсацию за мат Шнурова

Гуляев обратился в суд с требованием вернуть 2,5 тысячи рублей, потраченные на билет, а также компенсировать моральный вред. В качестве ответчиков указывались лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров , организатор его концертов компания «Дракон и феникс» и хоккейный клуб «Сибирь», на чьей арене прошло мероприятие. С каждого из ответчиков сибиряк хотел взыскать по 100 тысяч рублей.

В заявлении истец указал, что слышал по радио треки Сергея Шнурова, но в них не было ненормативной лексики. На концерте же песни изобиловали таковой. Зритель, по его словам, был огорчен и возмущен поведением артиста, поэтому вынужден был уйти с концерта.

Новосибирский суд удовлетворил иск Гуляева частично, взыскав с компании-организатора стоимость билета (2,5 тысячи рублей), компенсацию морального вреда (2 тысячи рублей) и штраф (2,2 тысячи рублей) — всего 6,7 тысячи рублей.