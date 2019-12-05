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Россиянин отсудил компенсацию за мат Шнурова 

Рамблер + ещё 2 28 минут назад
Россиянин отсудил компенсацию за мат Шнурова
Фото: РИА Новости
Житель Новосибирска Евгений Гуляев отсудил компенсацию за нецензурную лексику на концерте группы «Ленинград», пишет «Коммерсант».
Гуляев обратился в суд с требованием вернуть 2,5 тысячи рублей, потраченные на билет, а также компенсировать моральный вред. В качестве ответчиков указывались лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров, организатор его концертов компания «Дракон и феникс» и хоккейный клуб «Сибирь», на чьей арене прошло мероприятие. С каждого из ответчиков сибиряк хотел взыскать по 100 тысяч рублей.
В заявлении истец указал, что слышал по радио треки Сергея Шнурова, но в них не было ненормативной лексики. На концерте же песни изобиловали таковой. Зритель, по его словам, был огорчен и возмущен поведением артиста, поэтому вынужден был уйти с концерта.
Новосибирский суд удовлетворил иск Гуляева частично, взыскав с компании-организатора стоимость билета (2,5 тысячи рублей), компенсацию морального вреда (2 тысячи рублей) и штраф (2,2 тысячи рублей) — всего 6,7 тысячи рублей.
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Комментарии 68 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Евгений Гуляев , Сергей Шнуров , Новосибирск
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