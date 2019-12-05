Ждущим переселения 7 лет россиянам сказали подождать еще

Ждущим переселения семь лет россиянам сказали подождать еще

Жителям города Балтийска Калининградская область ), которые ждут переселения из аварийного барака в течение семи лет, сказали подождать еще два года. Об этом сообщает «Вести Калининград».

В доме живет 15 семей, некоторые вселились еще 20 лет назад. Здание сделано из панелей, которые пропускают холод и продуваются ветром. Кроме того, помещения не отапливаются, поскольку трубы лопнули несколько лет назад. Жильцы вынуждены пользоваться обогревателями, но проводка тоже в плохом состоянии.

В местной администрации объяснили, что сроки переселения перенесли по техническим причинам. Как заявил исполняющий обязанности председателя комитета ЖКХ и инфраструктуры городского округа Василий Беланчук, по действующим нормам необходимы квартиры не менее 28 квадратных метров, на что потребуется около восьми миллионов из местного бюджета. Он добавил, что на строительном рынке Балтийска нет квартир такой площади. Чиновник отметил, что сейчас идут переговоры с двумя застройщиками, которые готовы сдать новый дом в конце 2021 года.