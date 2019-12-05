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Россиянам назвали опасные для отдыха страны 

Рамблер 3 часа назад
Россиянам назвали опасные для отдыха страны
Фото: Reuters
Некоторые страны Латинской Америки опасны для путешествий, заявила в эфире радио Sputnik главный редактор портала «Мир впечатлений» Елен Шпиз. Особенно некомфортно себя могут чувствовать состоятельные туристы в Мексике, Бразилии и Венесуэле.
Эксперт перечислила государства, где, по ее словам, ярко ощущается социальное неравенство: где красивая природа и дорогие отели соседствуют с крайней нищетой.
«Это соприкосновение рождает криминал, причем провокационный криминал. Люди, которым тяжело живется, видят богатых туристов, которые приезжают греть косточки на прекрасные пляжи. Для местных это дополнительный раздражитель», — заявила Шпиз.
При этом журналистка напомнила, что во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году многих болельщиков и спортсменов ограбили местные жители.
Чтобы не стать жертвой преступления, эксперт посоветовала туристам вести себя на отдыхе в Латинской Америке скромнее и не демонстрировать лишний раз свою состоятельность.
Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики выяснили, что каждый пятый россиянин не может позволить себе отпуск за границей из-за обязанности выплачивать ипотеку. Результаты проведённого опроса показали, что путёвку в зарубежную страну могут позволить себе 18% респондентов, 16% проводят отпуск на даче или в деревне, а 14% выбирают российские курорты.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Общество , ИА Sputnik , Бразилия , Мексика
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