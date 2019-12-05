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«Обречен на смерть»: врач вынес вердикт сыну Сафронова 

Рамблер 8 минут назад
Врач-диетолог Марият Мухина в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro заявила, что сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин обречён на смерть, если в ближайшее время не займётся собой. 29-летний пианист сейчас весит 235 килограммов и продолжает набирать вес.
Мухина подчеркнула, что уже связалась с Затравкиным и предложила ему помощь в составлении специальной программы упражнений. Эксперт уверяет, что пианист может сбросить вес, если только сам этого захочет.
«Сейчас у него стоит программа на самоуничтожение. Пищевая зависимость, которой он страдает, на самом деле мало чем отличается от наркотической. Просто наркотики убивают человека за пять лет, а ожирение — за двадцать», — пояснила диетолог.
По ее словам, Затравкину поможет леченая физкультура на основе онлайн-упражнений. При этом Мухина подчеркнула, что заниматься молодому мужчине необходимо под присмотром медиков, чтобы не травмировать самого себя.
«Должен быть контроль пульса, давления. Нужно правильно держать спину во время занятий. Он должен делать акцент на упражнениях лежа. Больше плавать, не давать большую нагрузку позвоночнику», — отметила врач.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Сети появились фото и видео, иллюстрирующие, как Лука Затравкин из-за лишнего веса застрял в туалете самолета. В день инцидента пианист дал в Казани благотворительный концерт для больных и особенных детей из детского дома. Будучи в самолете он решил справить малую нужду и делал это сидя из-за комплекции. Он случайно не вовремя нажал на кнопку унитаза и его засосало. Высвободиться ему помогли другие пассажиры. После происшествия Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, распространившего ролик.
Видео дня. Как женщины цинично зарабатывают на своих детях
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Общество , Видео , Марият Мухина
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