Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Светлаков обрадовался выступлению Путина "на разогреве"
Светлаков обрадовался выступлению Путина "на разогреве"
Общество
Плетки и лапти: Лукашенко описал будущее в составе РФ
Плетки и лапти: Лукашенко описал будущее в составе РФ
СНГ
Таксист изнасиловал уснувшую в авто пассажирку
Таксист изнасиловал уснувшую в авто пассажирку
Криминал
Россиянин отсудил компенсацию за мат Шнурова
Россиянин отсудил компенсацию за мат Шнурова
Общество

Дмитрий Киселев увидел противоречие между РПЦ и богом 

Lenta.ru + ещё 9 2 часа назад
Киселев увидел противоречие между РПЦ и богом
Фото: РИА Новости
Телеведущий, гендиректор международного информационного агенства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил о наличии у Русской православной церкви разногласий с богом в вопросе суррогатного материнства и экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом он сказал в эфире телеканала «Спас» во время дебатов с протоиереем Александром Абрамовым.
«Воля божья и воля церкви — это не одно и то же. Как мне представляется, на данном этапе существования церкви, воля божья — "плодитесь и размножайтесь" — вошла в противоречие с волей церкви», — сказал телеведущий.
По словам Киселева, РПЦ могла бы способствовать деторождению с помощью новых технологий и таким образом помогать матерям.
Он также подчеркнул, что в Библии ничего не говорится о запрете суррогатного материнства и ЭКО, хотя РПЦ выступает против этих методов зачатия, согласно основам социальной концепции православной церкви, которые написаны людьми.
«Лучше помочь человеку встать на сторону жизни», — заключил Киселев.
1 декабря ведущий «Вестей недели» уже высказал в эфире «России 1» свою позицию по этому вопросу. Он посчитал, что Русская православная церковь могла бы изменить отношение к суррогатному материнству. Для этого необходимы религиозно-светские дискуссии и разработка соответствующих моральных норм, пояснил он.
При этом Киселев в эфире регулярно упрекает Запад в сексуальной распущенности. В 2013 году телеведущий призывал сжигать сердца геев как непригодные для продолжения чьей-либо жизни. Однако в 2015 году Киселев в эфире своей авторской программы на «России 1» назвал допустимым регистрацию однополых союзов в России, по примеру Нидерландов или Франции.
Видео дня. Как женщины цинично зарабатывают на своих детях
Последние новости
Переговоры между Россией и Украиной по газу сорвались Переговоры между Россией и Украиной по газу сорвались В России усложнят экзамен на водительские права В России усложнят экзамен на водительские права Центр Москвы перекроют на 10 дней из-за новогодних праздников Центр Москвы перекроют на 10 дней из-за новогодних праздников
Комментарии 1 
Теги:
Общество , Дмитрий Киселев , Александр Абрамов , РПЦ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Светлаков обрадовался выступлению Путина «на разогреве»
Светлаков обрадовался выступлению Путина «на разогреве»
Плетки и лапти: Лукашенко описал будущее в составе РФ
Плетки и лапти: Лукашенко описал будущее в составе РФ 116
Таксист изнасиловал уснувшую в авто пассажирку
Таксист изнасиловал уснувшую в авто пассажирку 13
Россиянин отсудил компенсацию за мат Шнурова
Россиянин отсудил компенсацию за мат Шнурова 44
Российские войска подняли по тревоге
Российские войска подняли по тревоге 2
Видео
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
00:14
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
Происшествия
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
01:02
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
В мире
Раскрыты новые подробности убийства Михаила Круга
01:24
Раскрыты новые подробности убийства Михаила Круга
Происшествия
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
02:18
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
Шоу-бизнес
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
01:23
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
Общество
Солнечная система в реальном масштабе на песке
06:57
Солнечная система в реальном масштабе на песке
Наука и техника
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
00:50
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
В мире Европа
Пельшу провели операцию на сердце
00:25
Пельшу провели операцию на сердце
Общество
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
00:19
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
Общество Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение