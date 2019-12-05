Дмитрий Киселев увидел противоречие между РПЦ и богом

«Воля божья и воля церкви — это не одно и то же. Как мне представляется, на данном этапе существования церкви, воля божья — "плодитесь и размножайтесь" — вошла в противоречие с волей церкви», — сказал телеведущий.

По словам Киселева, РПЦ могла бы способствовать деторождению с помощью новых технологий и таким образом помогать матерям.

Он также подчеркнул, что в Библии ничего не говорится о запрете суррогатного материнства и ЭКО, хотя РПЦ выступает против этих методов зачатия, согласно основам социальной концепции православной церкви, которые написаны людьми.

«Лучше помочь человеку встать на сторону жизни», — заключил Киселев.

1 декабря ведущий «Вестей недели» уже высказал в эфире «России 1» свою позицию по этому вопросу. Он посчитал, что Русская православная церковь могла бы изменить отношение к суррогатному материнству. Для этого необходимы религиозно-светские дискуссии и разработка соответствующих моральных норм, пояснил он.

При этом Киселев в эфире регулярно упрекает Запад в сексуальной распущенности. В 2013 году телеведущий призывал сжигать сердца геев как непригодные для продолжения чьей-либо жизни. Однако в 2015 году Киселев в эфире своей авторской программы на «России 1» назвал допустимым регистрацию однополых союзов в России, по примеру Нидерландов или Франции.