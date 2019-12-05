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В России появится черный список водопользователей 

Парламентская газета 1 час назад
Черный список водопользователей появится в России
Фото: Парламентская газета
Компании и граждане, которые по суду были лишены права пользования водным объектом, будут включены в Реестр недобросовестных водопользователей. Поправки в Водный кодекс, которые предполагают создание такого «чёрного списка», вступают в силу 5 декабря.
В реестр попадут те физические и юридические лица, которых принудительно лишили права пользования водным объектом за его нецелевое использование, либо за его использование с нарушением законодательства.
Также в реестр будут включать сведения об участниках аукциона на право заключения договора водопользования, если они победили в нём, но затем уклонились от подписания контракта.
В «чёрном списке» граждане и компании будут числиться не вечно — информацию о них исключат из реестра по прошествии двух лет. Включение в реестр также может быть обжаловано в суде.
С людьми и организациями, которые числятся в реестре, будет запрещено заключать договора водопользования, а также предоставлять им в пользование водный объект или его часть.
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Теги:
Общество , Черный список
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