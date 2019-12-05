Какой праздник 5 декабря: Международный день волонтера 

5 декабря отмечается Международный день волонтера. Об этом сообщает «Агентство социальной информации».
Полное название праздника — Международный день добровольца во имя экономического и социального развития. Он был учрежден в 1985 году по инициативе Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций и с тех пор отмечается ежегодно.
Целью праздника при его создании было заявлено повышение осведомленности о вкладе добровольцев в решение социальных проблем в мире и привлечение к этому большего числа людей.
27 ноября 2017 года президент России Владимир Путин своим указом, руководствуясь резолюцией Генассамблеи ООН об объявлении 5 декабря Международным днем добровольца, постановил установить День добровольца (волонтера) в РФ и отмечать его 5 декабря.
В 2018-м в России был принят закон, который определил волонтерскую и добровольческую деятельность как благотворительную деятельность, осуществляемую в форме безвозмездного выполнения работ и/или оказания услуг. Годом ранее Министерство экономического развития разработало проект концепции развития добровольчества/волонтерства в стране до 2025 года.