Какой праздник 5 декабря: Международный день волонтера

5 декабря отмечается Международный день волонтера. Об этом сообщает «Агентство социальной информации».

Полное название праздника — Международный день добровольца во имя экономического и социального развития. Он был учрежден в 1985 году по инициативе Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций и с тех пор отмечается ежегодно.

Целью праздника при его создании было заявлено повышение осведомленности о вкладе добровольцев в решение социальных проблем в мире и привлечение к этому большего числа людей.

27 ноября 2017 года президент России Владимир Путин своим указом, руководствуясь резолюцией Генассамблеи ООН об объявлении 5 декабря Международным днем добровольца, постановил установить День добровольца (волонтера) в РФ и отмечать его 5 декабря.