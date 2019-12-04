Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела

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«Мало ли у кого что случилось»: Зеленский ответил на звонок Скабеевой 

Рамблер + ещё 4 14 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский отказался говорить по телефону с ведущей программы «60 минут» Ольгой Скабеевой, пишет «Лента.ру».
Тем не менее, краткий диалог между Зеленским и Скабеевой все же состоялся.
Российская журналистка позвонила украинскому лидеру и в начале разговора извинилась, что отвлекла его от работы.
«Вы сейчас на громкой связи. Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы, потому что думаю, мало ли у кого что случилось», — ответил ей Зеленский.
После этого президент Украины извинился и сообщил, что намерен продолжить общение с коллегами, после чего повесил трубку.
Ранее Ольга Скабеева уже неоднократно предлагала Владимиру Зеленскому пообщаться. Журналистка предлагала приехать в Киев или встретиться на нейтральной территории, однако Зеленский отказывался от общения с ней, заявляя, что у него нет времени отвечать всем СМИ, которые «настроены не тепло к независимости Украины».
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Ольга Скабеева , Lenta.ru
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