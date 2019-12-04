Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела

«Мало ли у кого что случилось»: Зеленский ответил на звонок Скабеевой

Тем не менее, краткий диалог между Зеленским и Скабеевой все же состоялся.

Российская журналистка позвонила украинскому лидеру и в начале разговора извинилась, что отвлекла его от работы.

«Вы сейчас на громкой связи. Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы, потому что думаю, мало ли у кого что случилось», — ответил ей Зеленский.

После этого президент Украины извинился и сообщил, что намерен продолжить общение с коллегами, после чего повесил трубку.

Ранее Ольга Скабеева уже неоднократно предлагала Владимиру Зеленскому пообщаться. Журналистка предлагала приехать в Киев или встретиться на нейтральной территории, однако Зеленский отказывался от общения с ней, заявляя, что у него нет времени отвечать всем СМИ, которые «настроены не тепло к независимости Украины».