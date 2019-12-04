В «Сколково» состоялся эксклюзивный предпремьерный показ фильма «Война токов» 

В Инновационном центре «Сколково» в рамках эксклюзивного предпремьерного показа фильма «Война токов», продюсером которого выступил Тимур Бекмамбетов, прошел паблик-ток, посвященный роли интеллектуальной собственности в эпоху высоких технологий.
С приветственным словам к участникам обратились генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Фрэнсис Гарри, советник председателя совета директоров Фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен.
В мероприятии приняли участие председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов, председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский, продюсер фильма «Война токов» Тимур Бекмамбетов и журналист, популяризатор науки, автор книг «Изобретено в России. История русской изобретательской мысли» Тим Скоренко. Модератором дискуссии выступил редакционный директор Forbes Russia Николай Усков.
«Идея организовать этот показ возникла потому, что задача «Сколково» — как раз рассказать широкой аудитории, почему так важно заниматься технологическим предпринимательством. Из всех доступных нам инструментов кино лучше всех продвигает и популяризирует инновации. И наш выбор не зря пал на фильм «Война токов». Главная тема здесь — конкуренция, и именно она является двигателем прогресса, она обогащает и дает стимул развиваться дальше», — сказал председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов.
По мнению президента Ассоциации IPChain Андрея Кричевского, фильм «Война токов» — один из немногих, где реалистично передается дух инноваторства и конкуренции технологий. Он отметил, что новые технологии, тот же искусственный интеллект, не должны пугать людей.
«В каком-то смысле мы построили общество на основе принципа, что весь мир принадлежит человеку. И даже всплеск инноваций не изменил того факта, что иного субъекта права, чем человек, нет. Законы пишутся людьми и для людей. И пока мы живем в человекоцентричном обществе, нет никого и ничего кроме человека, кто может быть обладателем прав», — сказал Кричевский.
Продюсер фильма Тимур Бекмамбетов отметил, что «Война токов» не только о конкуренции, но и о коллаборации. По его словам, движущей силой героев фильма, изобретателей Николы Теслы и Томаса Эдисона, была «не конкуренция, а стратегическая коллаборация: именно она дает наилучшие результаты».
Как заключил Тим Скоренко, как минимум в ближайшие 70 лет технологии не заменят человека, и этого не стоит бояться — история, показанная в фильме «Война токов», тому пример.
Фильм «Война токов» снят режиссером Альфонсо Гомесом-Рехоном, продюсерами проекта выступили Тимур Бекмамбетов и Мартин Скорсезе. В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Майкл Шеннон, Николас Холт и Том Холланд. Фильм повествует о гонке технологий электрического тока через призму личного конфликта между изобретателями Томасом Эдисоном, Николой Теслой и предпринимателем Джорджем Вестингаузом, поддерживающим Теслу.
В российский прокат фильм выйдет 5 декабря 2019 года. Предпремьерный показ организован Ассоциацией IPChain совместно с Фондом «Сколково», Российским союзом промышленников и предпринимателей при поддержке первого IP-блога «Чувство собственности», агентства комплексных коммуникационных решений PROPHET, компании Okko Studios и Forbes Russia.