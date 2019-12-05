Власти России признали проблему домашнего насилия

Если люди жалуются, значит домашнее насилие есть, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе пресс-конференции, трансляция которой доступна на YouTube-канале правительства России.
«Никого сегодня не может утешить формула "бьет знает любит". Проблема [домашнего насилия] есть. Вопрос в том, как государство должно на это реагировать», — сказал он.
Премьер признался, что у него нет пока окончательной позиции по законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия в России, который появился на сайте Совета Федерации 29 ноября.