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Правительство признало проблему домашнего насилия в России 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Власти России признали проблему домашнего насилия
Фото: РИА Новости
Если люди жалуются, значит домашнее насилие есть, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе пресс-конференции, трансляция которой доступна на YouTube-канале правительства России.
«Никого сегодня не может утешить формула "бьет знает любит". Проблема [домашнего насилия] есть. Вопрос в том, как государство должно на это реагировать», — сказал он.
Премьер признался, что у него нет пока окончательной позиции по законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия в России, который появился на сайте Совета Федерации 29 ноября.
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Теги:
Общество , Дмитрий Медведев , Совет Федерации , Правительство РФ
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