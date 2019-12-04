Пушкина ответила на критику проекта о семейном насилии

Пушкина ответила на критику проекта о профилактике семейного насилия

Критика законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия должна быть обоснованной, соавторы инициативы готовы к диалогу со всеми неравнодушными к проблеме представителями общественности, а также Русской православной церковью , сообщила РИА Новости соавтор проекта, зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина

Ранее в патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства заявили, что законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в его нынешнем виде несовместим с традиционными духовно-нравственными ценностями и имеет "явную антисемейную направленность".

"Как депутат Государственной думы и один из авторов законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия я искренне рада, что наша работа вызывает широкий общественный интерес. Хорошо, что и Русская православная церковь озвучила свою позицию на этот счет. Я с большим интересом послушала сегодня проповедь патриарха Кирилла, в которой предстоятель РПЦ дал личную оценку существующей проблеме", — сказала Пушкина РИА Новости.

Она заявила, что разделяет позицию патриарха Кирилла о том, что семейное насилие недопустимо и это "великий грех". При этом депутат выразила сожаление в связи с тем, что заявление патриаршей комиссии не содержит предложений, как сделать так, чтобы принцип недопустимости насилия в семье не просто декларировался, а соблюдался.