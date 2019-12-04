Петрушевскую затравили из-за Собчак 

Писательницу Людмилу Петрушевскую затравили в социальных сетях из-за шоу журналистки Ксении Собчак. Об этом, как сообщает «Комсомольская правда», Петрушевская рассказала сама.
Неделю назад был опубликован эпизод YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», посвященный правам гомосексуалов в России. Гостями программы стали журналист и медиаменеджер Карен Шаинян, визажист и бьюти-блогер Андрей Петров, стилист и ювелир Михаил Барышников, драматург и сценарист Валерий Печейкин, пиарщик и бизнесмен Виктор Майклсон, художник и куратор Федор Павлов-Андреевич.
Последний — сын Людмилы Петрушевской. На шоу Собчак он признался, что гей и что не страдает от нападок по этому поводу сильно по той причине, что живет в особом мире, в котором его понимают.
По словам его матери, Павлов-Андреевич, соглашаясь на интервью и решая не скрывать в ходе него своей сексуальной ориентации, понимал, что за этим последует.
«Меня сейчас пытаются запугать — одна тетка даже написала, что выкинула мои книги!» — рассказала Петрушевская о том, что последовало за этим для нее самой.