Петрушевскую затравили из-за Собчак

Последний — сын Людмилы Петрушевской. На шоу Собчак он признался, что гей и что не страдает от нападок по этому поводу сильно по той причине, что живет в особом мире, в котором его понимают.

По словам его матери, Павлов-Андреевич, соглашаясь на интервью и решая не скрывать в ходе него своей сексуальной ориентации, понимал, что за этим последует.