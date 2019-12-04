Семья установила дома 300 новогодних елок

Семья Джеромин из немецкого города Ринтельн (Нижняя Саксония ) установила дома более 300 новогодних елок в надежде стать рекордсменами. Об этом сообщает Bild

Муж и жена разместили ели во всех комнатах — даже в ванной — и каждую из них украсили шарами, мишурой, резиновыми утятами и фигурками супергероев.

Пара называет свой дом площадью около ста квадратных метров «Рождественской страной чудес Нижней Саксонии».

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Супруги Джеромин рассчитывают установить мировой рекорд по количеству украшенных деревьев. 53-летний Томас Джеромин рассказал, что его коллекция насчитывает более 42 тысяч рождественских игрушек.