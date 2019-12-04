Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Происшествия
Трехлетнего сына депутата убили из американского карабина
Трехлетнего сына депутата убили из американского карабина
Происшествия
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление
Кавказ
У России появился новый противник
У России появился новый противник
В мире

Семья установила дома 300 новогодних елок 

Рамблер 1 час назад
Семья установила дома 300 новогодних елок
Фото: ТАСС
Семья Джеромин из немецкого города Ринтельн (Нижняя Саксония) установила дома более 300 новогодних елок в надежде стать рекордсменами. Об этом сообщает Bild.
Муж и жена разместили ели во всех комнатах — даже в ванной — и каждую из них украсили шарами, мишурой, резиновыми утятами и фигурками супергероев.
Пара называет свой дом площадью около ста квадратных метров «Рождественской страной чудес Нижней Саксонии».
Bild
Супруги Джеромин рассчитывают установить мировой рекорд по количеству украшенных деревьев. 53-летний Томас Джеромин рассказал, что его коллекция насчитывает более 42 тысяч рождественских игрушек.
Как сообщал «Рамблер», ранее жителей Кемерово возмутило появление в их городе электрической ели за 18 миллионов рублей. Мэр города Илья Середюк объяснил решение купить ель ее высокотехнологичностью (более двух тысяч световых программ и 239 тысяч светодиодов) и большими тратами на ремонт старой елки.
Видео дня. Священника РПЦ обвинили в педофилии
Комментарии 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Общество , Илья Середюк , Bild , Ринтельн , Саксония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков 198
Трехлетнего сына депутата убили из американского карабина
Трехлетнего сына депутата убили из американского карабина 1
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление
У России появился новый противник
У России появился новый противник
Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии
Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии 110
Видео
Опубликовано видео стрельбы в Перми
00:54
Опубликовано видео стрельбы в Перми
Происшествия
Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии
01:59
Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии
Армия
Опубликовано видео обрушения стены
00:28
Опубликовано видео обрушения стены
Происшествия
Россиян предупредили о потеплении на 25 градусов
12:03
Россиян предупредили о потеплении на 25 градусов
Погода Общество
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
02:21
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
В мире Украина
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
03:11
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
Армия Ближний Восток
Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым
00:28
Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым
Общество
Зеленскому запретили идти на компромиссы с Путиным
02:48
Зеленскому запретили идти на компромиссы с Путиным
В мире Украина
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
00:53
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
Происшествия
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
00:45
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение