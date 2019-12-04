Семья установила дома 300 новогодних елок 

Семья Джеромин из немецкого города Ринтельн (Нижняя Саксония) установила дома более 300 новогодних елок в надежде стать рекордсменами. Об этом сообщает Bild.
Муж и жена разместили ели во всех комнатах — даже в ванной — и каждую из них украсили шарами, мишурой, резиновыми утятами и фигурками супергероев.
Пара называет свой дом площадью около ста квадратных метров «Рождественской страной чудес Нижней Саксонии».
Bild
Супруги Джеромин рассчитывают установить мировой рекорд по количеству украшенных деревьев. 53-летний Томас Джеромин рассказал, что его коллекция насчитывает более 42 тысяч рождественских игрушек.
Как сообщал «Рамблер», ранее жителей Кемерово возмутило появление в их городе электрической ели за 18 миллионов рублей. Мэр города Илья Середюк объяснил решение купить ель ее высокотехнологичностью (более двух тысяч световых программ и 239 тысяч светодиодов) и большими тратами на ремонт старой елки.