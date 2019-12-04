Мчащийся по Крымскому мосту двухэтажный поезд сняли на видео

Жители Крыма заметили на мосту через Керченский пролив мчащийся двухэтажный железнодорожный состав. Видеозаписями произошедшего они поделились во «ВКонтакте».

На опубликованных в сети кадрах видно, как поезд с несколькими пустыми вагонами, на которые нанесена эмблема «Крымской железной дороги», движется по мосту и проносится мимо очевидцев.

Как уточняет «Крыминформ» в своем Twitter-аккаунте, жители республики стали свидетелями тестового запуска состава, который в конце декабря начнет курсировать между полуостровом и другими российскими регионами. В настоящее время на станциях с обеих сторон Крымского моста проводится тестирование автоматики.

30 ноября сообщалось, что на первые поезда из Москвы в Симферополь и в обратном направлении проданы почти все билеты. Они стали доступны к покупке 8 ноября. Приобрести билеты можно в железнодорожных кассах или на официальном сайте оператора. Первый поезд из Санкт-Петербурга на полуостров отправится 23 декабря, а из Москвы — 24 декабря.