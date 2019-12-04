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Мчащийся по Крымскому мосту двухэтажный поезд сняли на видео 

Lenta.ru 52 минуты назад
Жители Крыма заметили на мосту через Керченский пролив мчащийся двухэтажный железнодорожный состав. Видеозаписями произошедшего они поделились во «ВКонтакте».
На опубликованных в сети кадрах видно, как поезд с несколькими пустыми вагонами, на которые нанесена эмблема «Крымской железной дороги», движется по мосту и проносится мимо очевидцев.
Как уточняет «Крыминформ» в своем Twitter-аккаунте, жители республики стали свидетелями тестового запуска состава, который в конце декабря начнет курсировать между полуостровом и другими российскими регионами. В настоящее время на станциях с обеих сторон Крымского моста проводится тестирование автоматики.
30 ноября сообщалось, что на первые поезда из Москвы в Симферополь и в обратном направлении проданы почти все билеты. Они стали доступны к покупке 8 ноября. Приобрести билеты можно в железнодорожных кассах или на официальном сайте оператора. Первый поезд из Санкт-Петербурга на полуостров отправится 23 декабря, а из Москвы — 24 декабря.
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Теги:
Общество , Видео , Крыминформ , Республика Крым
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