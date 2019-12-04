Познер сделал признание о раке

В первый раз раковая опухоль была обнаружена у Познера американскими врачами и они настояли на незамедлительном проведении операции.

«Мое ощущение было такое, как будто я вошел в кирпичную стену сходу. И сразу казалось, что все, конец. Мне было 59 лет, хотелось еще жить. Я вспоминаю это сегодня, потому что хочу сказать — всегда нужно бороться», — рассказывал журналист в одном из интервью.

Однако изданию «СтарХит» он заявил, что сталкивался с онкологией дважды.

«Если вы хотите знать о моей личной жизни, то да, я дважды перенес рак», — пояснил 85-летний ведущий.

«Рамблер» писал, что ранее Владимир Познер рассказал, что ему не интересен интернет, так как ничего не может предложить с точки зрения журналистской работы.