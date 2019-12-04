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Технологии

Ученый рассказал о судьбе белого медведя с надписью «Т-34» 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Решена судьба белого медведя с надписью «Т-34»
Фото: Facebook
Белый медведь на Чукотке не умрет от голода из-за огромной надписи «Т-34» на боку. Об этом сообщил старший научный сотрудник Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев. Он опубликовал на YouTube ролик с несколькими запачканными медведями, которые обтирают грязь о снег и смывают ее водой.
По его словам, он сделал это видео «для всех добрых самаритян», которые беспокоятся о судьбе зверя.
«Пачкаться белые медведи умеют и покруче, чем жалкая надпись краской. Но при этом дружат с гигиеной и красоту наводить умеют. При съемках ни один артист не пострадал», — написал Кочнев.
В разговоре с РИА Новости ученый уточнил, что медведи часто пачкаются, например, в крови и жире своих жертв, песке и земле. Животные ходят грязные, а когда выпадает снег и встают льды, сами очищаются.
В начале декабря в сети появилось видео с диким белым медведем, на боку которого неизвестные написали черной краской «Т-34». Тогда же Кочнев говорил, что хищнику будет сложно охотиться, если краска не смоется, потому что он не сможет маскироваться.
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Теги:
Общество , РИА Новости
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