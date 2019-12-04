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Российские музеи перестали верить властям США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Российские музеи перестали верить властям США
Фото: ТАСС
Музеи России не проводят выставки в США, так как не доверяют американским властям и опасаются ареста культурных ценностей, сообщил гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Он отметил, что «по инициативе американского союза музеев» в законодательство США добавлен билль, позволяющий Госдепу предоставлять гарантии того, что культурные ценности будут возвращены в установленный срок. Однако отношения Москвы и Вашингтона оказались на таком низком уровне, что подобные меры ситуацию уже не исправят.
Как сообщил гендиректор Эрмитажа, музеи России «уже много месяцев» не устраивают в США выставки. Российская сторона опасается, что культурные ценности арестуют по искам каких-нибудь религиозных организаций, передает РИА «Новости».
В качестве примера Пиотровский назвал ситуацию с библиотекой Шнеерсона.
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Теги:
Общество , Политика , Михаил Пиотровский , Эрмитаж , Госдеп США , РИА Новости , США
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