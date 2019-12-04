Российские музеи перестали верить властям США

Он отметил, что «по инициативе американского союза музеев» в законодательство США добавлен билль, позволяющий Госдепу предоставлять гарантии того, что культурные ценности будут возвращены в установленный срок. Однако отношения Москвы и Вашингтона оказались на таком низком уровне, что подобные меры ситуацию уже не исправят.

Как сообщил гендиректор Эрмитажа, музеи России «уже много месяцев» не устраивают в США выставки. Российская сторона опасается, что культурные ценности арестуют по искам каких-нибудь религиозных организаций, передает РИА «Новости».

В качестве примера Пиотровский назвал ситуацию с библиотекой Шнеерсона.