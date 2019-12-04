Названо число волонтеров в стране

В 2019 году в волонтерских проектах приняли участие 15 миллионов человек. Об этом сообщил на торжественной церемонии открытия международного форума добровольцев в Сочи первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

«И ещё примерно столько же говорят, что они хотели бы принять участие в таких проектах, и только ждут возможности узнать, как это можно сделать. Это результат вашей работы», — добавил он.

Международный форум добровольцев проходит в Сочи и приурочен к Национальному и Международному дню добровольца 5 декабря. Его участниками стали более семи тысяч волонтёров из России и более чем 100 зарубежных стран.

В рамках работы Международного форума добровольцев дадут старт ключевым событиям предстоящего года: волонтерским программам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и к переписи населения России 2020 года.