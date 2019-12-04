Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Происшествия
У России появился новый противник
У России появился новый противник
В мире
Визит Бурджанадзе в Москву расколол оппозицию
Визит Бурджанадзе в Москву расколол оппозицию
В мире
Сотрудник ГИБДД застрелил напавшего на патруль водителя
Сотрудник ГИБДД застрелил напавшего на патруль водителя
Происшествия

Названо число волонтеров в стране 

Победа РФ + ещё 2 1 час назад
Названо число волонтеров в стране
Фото: Известия
В 2019 году в волонтерских проектах приняли участие 15 миллионов человек. Об этом сообщил на торжественной церемонии открытия международного форума добровольцев в Сочи первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.
«И ещё примерно столько же говорят, что они хотели бы принять участие в таких проектах, и только ждут возможности узнать, как это можно сделать. Это результат вашей работы», — добавил он.
Международный форум добровольцев проходит в Сочи и приурочен к Национальному и Международному дню добровольца 5 декабря. Его участниками стали более семи тысяч волонтёров из России и более чем 100 зарубежных стран.
В рамках работы Международного форума добровольцев дадут старт ключевым событиям предстоящего года: волонтерским программам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и к переписи населения России 2020 года.
Видео дня. Священника РПЦ обвинили в педофилии
Победа РФ: последние новости
Форум волонтеров запустит проекты на завтра Форум волонтеров запустит проекты на завтра Путин открыл памятник писателю-фронтовику Путин открыл памятник писателю-фронтовику Вступил в силу закон о нацистской символике Вступил в силу закон о нацистской символике 
Теги:
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков 27
У России появился новый противник
У России появился новый противник 203
Визит Бурджанадзе в Москву расколол оппозицию
Визит Бурджанадзе в Москву расколол оппозицию 26
Сотрудник ГИБДД застрелил напавшего на патруль водителя
Сотрудник ГИБДД застрелил напавшего на патруль водителя 11
«Мы тупеем»: Россию обвинили в «оглуплении» украинцев
«Мы тупеем»: Россию обвинили в «оглуплении» украинцев 334
Видео
Опубликовано видео стрельбы в Перми
00:54
Опубликовано видео стрельбы в Перми
Происшествия
Россиян предупредили о потеплении на 25 градусов
12:03
Россиян предупредили о потеплении на 25 градусов
Погода Общество
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
02:21
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
В мире Украина
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
03:11
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
Армия Ближний Восток
Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым
00:28
Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым
Общество
Зеленскому запретили идти на компромиссы с Путиным
02:48
Зеленскому запретили идти на компромиссы с Путиным
В мире Украина
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
00:53
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
Происшествия
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
00:45
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
Политика
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
01:06
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
Происшествия
Лукашенко поможет европейской стране встать с колен
04:27
Лукашенко поможет европейской стране встать с колен
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение