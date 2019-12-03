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В мире

Юрий Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Журналист Юрий Дудь заявил, что не готовился к интервью с телеведущим Дмитрием Киселевым. Об этом он упомянул во время беседы с музыкантом Юрием Бардашом, запись их разговора доступна на YouTube-канале «вДудь».
«Камон, я только к Киселеву не готовился, а к тебе готовился», — заявил Дудь в ответ на удивление Бардаша.
Музыкант поразился, что журналист знает о его сотрудничестве с известным артистом Andro.
Интервью Дудя с Киселевым, опубликованное в феврале 2019 года, в сети неоднократно называли провальным. После его публикации подписчики Дудя писали, что гость «уделал» видеоблогера. Комментаторы оставляли под роликом негативные комментарии, где неодобрительно отзывались о журналистских талантах Дудя и советовали ему сосредоточиться на общении с рэперами.
Спустя некоторое время негативную оценку этому выпуску дал телеведущий Владимир Познер. Он заявил, что Дудь «проиграл» своему гостю и «не дожал» его. Киселев в сентябре 2019 года также признался, что разочарован общением с Дудем.
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Теги:
Общество , Видео , Юрий Дудь , Владимир Познер , Дмитрий Киселев , Юрий Бардаш
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