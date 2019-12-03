Юрий Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым

«Камон, я только к Киселеву не готовился, а к тебе готовился», — заявил Дудь в ответ на удивление Бардаша.

Музыкант поразился, что журналист знает о его сотрудничестве с известным артистом Andro.

Интервью Дудя с Киселевым, опубликованное в феврале 2019 года, в сети неоднократно называли провальным. После его публикации подписчики Дудя писали, что гость «уделал» видеоблогера. Комментаторы оставляли под роликом негативные комментарии, где неодобрительно отзывались о журналистских талантах Дудя и советовали ему сосредоточиться на общении с рэперами.