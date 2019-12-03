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Рискуют здоровьем: россиян уличили в неправильном питании 

Рамблер 1 час назад
Рискуют здоровьем: россиян уличили в неправильном питании
Фото: РИА Новости
Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, что около половины россиян питается заведомо неправильно, сообщают «Известия». При этом единого мнения о правильном потреблении пищи у граждан РФ нет.
По данным издания, специалисты провели опрос среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет. Оказалось, что 48% респондентов назвали своё питание неправильным, впрочем ровно столько же сочли свой рацион вполне здоровым. Остальные затруднились с ответом.
При этом мнения россиян, что считать «правильным» потреблением пищи разделились: 43% назвали отсутствие в рационе фастфуда, 35% указали на поглощение еды маленькими порциями, 33% — употребление экологически чистых продуктов, 31% — отказ от переедания, 30% — продукты без красителей и ароматизаторов.
Ежедневный рацион большинства респондентов в основном состоит из хлебобулочных изделий (их употребляют 79% опрошенных) и свежих овощей (51%). Меньше людей употребляет мясо (37%) и фрукты и ягоды (34%). Самый низкий показатель у рыбы — ее ежедневно употребляют всего 2%
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Общество , ВЦИОМ , газета "Известия"
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