Рискуют здоровьем: россиян уличили в неправильном питании

По данным издания, специалисты провели опрос среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет. Оказалось, что 48% респондентов назвали своё питание неправильным, впрочем ровно столько же сочли свой рацион вполне здоровым. Остальные затруднились с ответом.

При этом мнения россиян, что считать «правильным» потреблением пищи разделились: 43% назвали отсутствие в рационе фастфуда, 35% указали на поглощение еды маленькими порциями, 33% — употребление экологически чистых продуктов, 31% — отказ от переедания, 30% — продукты без красителей и ароматизаторов.

Ежедневный рацион большинства респондентов в основном состоит из хлебобулочных изделий (их употребляют 79% опрошенных) и свежих овощей (51%). Меньше людей употребляет мясо (37%) и фрукты и ягоды (34%). Самый низкий показатель у рыбы — ее ежедневно употребляют всего 2%