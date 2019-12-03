Миллиардер в РФ создал трон из миллиона долларов

Набитый миллионом долларов трон презентовал миллиардер из Магнитогорска

Миллиардер из Магнитогорска Игорь Рыбаков презентовал необычное кресло, набитое миллионом долларов. «Манитрон», о создании которого ранее заявлял основатель компании «Технониколь», выставлен в Музее эмоций в Москве.

Каркас трона сделан из бронированного стекла, в него уложены деньги. Закладка банкнот заняла несколько часов, сообщает портал 74.ru. Весит денежное кресло более 850 кг.

Игорь Рыбаков уверен, что каждый, кто присядет на этот трон, сможет почувствовать энергетику денег.

Ранее News.ru сообщал, что российский бизнесмен Игорь Рыбаков, который осыпал посетителей Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге долларами, пояснил, зачем он это сделал. Предприниматель рассказал, что в детстве отец подарил ему один доллар и посоветовал его приумножить, а затем передать кому-нибудь другому.