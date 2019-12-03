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Набитый миллионом долларов трон презентовал миллиардер из Магнитогорска 

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Миллиардер в РФ создал трон из миллиона долларов
Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press
Миллиардер из Магнитогорска Игорь Рыбаков презентовал необычное кресло, набитое миллионом долларов. «Манитрон», о создании которого ранее заявлял основатель компании «Технониколь», выставлен в Музее эмоций в Москве.
Каркас трона сделан из бронированного стекла, в него уложены деньги. Закладка банкнот заняла несколько часов, сообщает портал 74.ru. Весит денежное кресло более 850 кг.
Игорь Рыбаков уверен, что каждый, кто присядет на этот трон, сможет почувствовать энергетику денег.
Ранее News.ru сообщал, что российский бизнесмен Игорь Рыбаков, который осыпал посетителей Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге долларами, пояснил, зачем он это сделал. Предприниматель рассказал, что в детстве отец подарил ему один доллар и посоветовал его приумножить, а затем передать кому-нибудь другому.
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Теги:
Общество , Игорь Рыбаков
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