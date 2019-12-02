Экипажу самолета Путина подарили вишневый пирог

Экипажу специального летного отряда «Россия» подарили вишневый пирог в благодарность за «ювелирную посадку» самолета президента России Владимира Путина Бишкеке перед саммитом ОДКБ. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь Управления делами президента РФ (УДП РФ) Елена Крылова рассказала, что дарить вишневый пирог от шеф-повара УПД — это традиция. Такой подарок вручают в качестве благодарности «всем, кто спасает жизни, мастерски выполняет свою работу и просто хорошим людям».

Она отметила, что пилоты борта №1 совершили посадку в Бишкеке «в сложных погодных условиях, когда другие авиалайнеры сдавались и уходили на запасной аэродром».

По словам представителя управления, со стороны посадка самолета выглядела совершенно обыденно, и именно в этом заслуга экипажа.