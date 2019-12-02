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Армия

Экипажу самолета Путина подарили вишневый пирог 

Рамблер 18 минут назад
Экипажу самолета Путина подарили вишневый пирог
Фото: РИА Новости
Экипажу специального летного отряда «Россия» подарили вишневый пирог в благодарность за «ювелирную посадку» самолета президента России Владимира Путина в Бишкеке перед саммитом ОДКБ. Об этом сообщает ТАСС.
Пилоты Путина сделали признание
Пресс-секретарь Управления делами президента РФ (УДП РФ) Елена Крылова рассказала, что дарить вишневый пирог от шеф-повара УПД — это традиция. Такой подарок вручают в качестве благодарности «всем, кто спасает жизни, мастерски выполняет свою работу и просто хорошим людям».
Она отметила, что пилоты борта №1 совершили посадку в Бишкеке «в сложных погодных условиях, когда другие авиалайнеры сдавались и уходили на запасной аэродром».
По словам представителя управления, со стороны посадка самолета выглядела совершенно обыденно, и именно в этом заслуга экипажа.
Как ранее сообщал «Рамблер», 28 ноября самолет с президентом России совершил благополучную посадку в Бишкеке в условиях сильнейшего тумана. При этом самолет министра обороны Сергея Шойгу не смог сесть в Бишкеке, и министр был вынужден добираться в столицу Киргизии из Алма-Аты.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Сергей Шойгу , Владимир Путин , Елена Крылова , Бишкек
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