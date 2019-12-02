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В Госдуме призвали разобраться с обеспечением лекарствами от муковисцидоза 

RT на русском 2 часа назад
В Госдуме защитят больных муковисцидозом
Фото: RT на русском
Депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Старшинов направил обращения в Минздрав и Генпрокуратуру с просьбой разобраться с обеспечением необходимыми лекарствами тяжелобольных пациентов, в том числе с диагнозом муковисцидоз.
«Прошу… поручить провести законности и обоснованности отказа медучреждений от закупки оригинальных препаратов, необходимых для лечения больных муковисцидозом», — говорится в обращении в генпрокурору Юрию Чайке.
В письме министру здравоохранения Веронике Скворцовой депутат отмечает, что проблема стоит крайне остро.
«Многие иностранные препараты, используемые для лечения муковисцидоза, значительно эффективнее российских дженериков и имеют меньше побочных явлений, но медицинские учреждения по всей стране отказываются от их закупки», — указал Старшинов.
Ранее в СМИ появилась информация, что в России перестали закупать оригинальные лекарства от муковисцидоза.
Муковисцидоз — наследственное заболевание, при котором нарушается работа поджелудочной железы и лёгких.
Ранее сообщалось, что в Россию ввезены более 95% утверждённых иностранных лекарств для детей.
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Теги:
Общество , Юрий Чайка , Михаил Старшинов , Вероника Скворцова , Минздрав РФ , Генпрокуратура РФ , Единая Россия , Госдума
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