Объяснен рост популярности Крыма среди туристов

За текущий год Крым посетили рекордные 7,2 миллиона туристов, что на десять процентов больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма республики, передает в понедельник, 2 декабря, «Интерфакс».

Как утверждают в ведомстве, активному росту потока путешественников способствует, в частности, появление у туроператоров чартерных программ различных направлений. Туристы могут забронировать в Крыму не только культурно-познавательные и оздоровительные туры, но и поездки, связанные с активным отдыхом, или, например, винные туры.

В ведомстве отмечают, что интерес к отдыху в республике в настоящее время проявляется круглогодично.

«Туристы начали бронировать новогодние туры еще с лета, и сейчас курортные регионы показывают увеличение загрузки до 70 процентов, а некоторые крупные курортные комплексы — до 85 процентов», — указано в сообщении.

Среди наиболее популярных регионов полуострова — Южный берег (его выбрали 50 процентов отдыхающих), Западное побережье (24,8), Восточное побережье (14,5), Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайские районы (12). При этом большинство путешественников прибыли в республику, проехав по Крымскому мосту (57 процентов) либо прилетев на самолете (28).

Ранее в ноябре сообщалось, что на первые поезда из Москвы в Симферополь и в обратном направлении проданы почти все билеты. По информации на вечер пятницы, 29 ноября, на поезд №27 из столицы в административный центр Крыма с отправлением 24 декабря проданы 694 билета (80,6 процента), а на поезд, отправляющийся днем позже, — 741 билет (86,2 процента). В обратном направлении спрос еще выше.