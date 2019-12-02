Вейпы хотят приравнять к сигаретам

Первый заместитель председателя Государственной думы Иван Мельников заявил, что совет парламента перенёс рассмотрение законопроекта, предусматривающего приравнивание электронных сигарет к табачной продукции.
По его словам, депутаты выяснили, что существуют другие аналогичные инициативы, передаёт АГН «Москва».
Профильный комитет выносит только один проект, который получил положительное заключение правительства РФ. Но это нарушает наш регламент, — подчеркнул он.
Политик отметил, что все альтернативные проекты должны быль либо вынесены на обсуждение, либо отозваны.
Ранее News.ru писал, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства, утверждающее концепцию антитабачной политики государства до 2035 года. Документ предполагает снижение доли курильщиков среди взрослых к заявленному сроку до 21%, среди детей — до 1%. Концепция включает в себя меры по ограничению курения электронных сигарет и вейпов.