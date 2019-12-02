Вейпы хотят приравнять к сигаретам

Депутаты перенесли рассмотрение закона о приравнивании вейпов к сигаретам

По его словам, депутаты выяснили, что существуют другие аналогичные инициативы, передаёт АГН «Москва».

Профильный комитет выносит только один проект, который получил положительное заключение правительства РФ. Но это нарушает наш регламент, — подчеркнул он.

Политик отметил, что все альтернативные проекты должны быль либо вынесены на обсуждение, либо отозваны.