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Путин разрешил службам транспортной безопасности использовать электрошокеры 

ТАСС + ещё 6 2 часа назад
Транспортная полиция сможет применять электрошокеры
Фото: depositphotos.com
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет сотрудникам подразделений транспортной безопасности, в том числе охранникам в аэропортах, использовать электрошокеры. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
"Федеральный закон предусматривает наделение подразделений транспортной безопасности правом на приобретение, хранение и применение электрошоковых устройств и искровых разрядников отечественного производства, имеющих выходные параметры, соответствующие обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании", — говорится в сопроводительных материалах.
Сотрудники транспортной безопасности получают право приобретать, хранить и использовать электрошокеры и искровые разрядники на объектах транспортной инфраструктуры для предотвращения преступлений. На сегодняшний день такие средства могут использовать сотрудники частных охранных предприятий, вневедомственной охраны, судебные приставы, работники организаций федеральной почтовой связи, сотрудники Госохотнадзора, полицейские, бойцы Росгвардии, а также простые граждане, но службы транспортной безопасности в этот перечень не входят.
Законом регламентировано, в каких именно случаях допускается использование электрошокеров: для отражения нападения на объект и на граждан, для самозащиты, пресечения сопротивления, оказываемого нарушителем, для задержания лиц, застигнутых при совершении преступления, если они хотят скрыться или оказать вооруженное сопротивление.
При этом запрещается применять электрошокеры против беременных, инвалидов и малолетних за исключением случаев, когда указанные лица оказывают вооруженное сопротивление или совершают нападение, ставя под угрозу жизнь и здоровье окружающих. Закон обязывает сотрудников служб транспортной безопасности стремиться к тому, чтобы причиняемый нарушителям вред был минимальным, а также оказывать первую помощь тем, кого пришлось ударить шокером.
Сотрудники будут обязаны предупреждать о намерении использовать электрошокер, но на экстренные ситуации эта норма не распространяется. Руководители подразделений транспортной безопасности должны уведомлять органы внутренних дел о случаях использования электрошокеров.
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Теги:
Общество , Владимир Путин , Росгвардия , МВД
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