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Наука

Гурцкая оценила идею о дискуссии по поводу суррогатного материнства 

РИА Новости 1 час назад
Гурцкая высказалась о суррогатном материнстве
Фото: РИА Новости
Общественная дискуссия по поводу суррогатного материнства должна вестись под эгидой церкви, сообщила РИА Новости председатель Комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.
Журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить свою позицию относительно суррогатного материнства через религиозно-светские дискуссии. При этом он считает важным, чтобы в этой сфере была бы определена с участием РПЦ моральная норма, поскольку, на его взгляд, это естественно в связи с развитием культуры цивилизации и появлением новых нравственных вызовов.
"Тема крайне щепетильная. С одной стороны, есть семейные пары, для которых — это единственный вариант стать родителями, с другой стороны, ребенок не может быть средством зарабатывания денег", — рассказала Гурцкая РИА Новости, комментируя предложение Киселева.
Однако член ОП РФ выразила беспокойство о самих суррогатных матерях.
"Что будет с женщиной, которая выносила дитя? Как она будет жить дальше? А если рождается ребенок с проблемами физического или ментального характера? Поэтому, конечно, требуется серьезное обсуждение вопроса. Потому что такая проблема у нас есть, и просто игнорировать ее нельзя. Я поддерживаю предложение Дмитрия Константиновича Киселева, чтобы общественная дискуссия прошла под эгидой церкви как самого авторитетного института нашей страны", — добавила Гурцкая.
Ранее 44-летняя Яна Рудковская в интервью журналу "Hello!" сообщила, что она вместе со своим мужем фигуристом Евгением Плющенко хочет воспользоваться услугами суррогатной матери. Пара уже нашла подходящую женщину, которую они готовы на время поселить у себя дома. Отмечается, что такому решению предшествовало несколько неудачных попыток Рудковской забеременеть с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
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Теги:
Общество , Дмитрий Киселев , Яна Рудковская , Диана Гурцкая , Евгений Плющенко , Общественная палата России , РПЦ , РИА Новости
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