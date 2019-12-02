В Госдуме пройдет предпоказ фильма «Доктор Лиза»

Предпоказ художественного фильма "Доктор Лиза" режиссера Оксаны Карас об основательнице фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке пройдет в Госдуме . Об этом сообщила в понедельник в своем Telegram-канале советник спикера нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова по итогам встречи Вячеслава Володина с главой благотворительного фонда "Доктор Лиза" Натальей Авиловой и супругом Глинки Глебом Глебовичем.

"Володин дружил с Глинкой, поддерживал добрые дела доктора Лизы и при ее жизни и после, — напомнила Кашеварова. — Как друг Глинки, он и ряд депутатов по его просьбе взяли на попечительство ее структуры по оказанию помощи людям". "Дело доктора Лизы должно продолжаться, а на встрече как раз и обсуждались вопросы поддержки фонда", — добавила она.

В частности, "и в этом году, и в следующем будет оказана благотворительная финансовая помощь фонду "Доктор Лиза" из личных средств Вячеслава Володина и ряда депутатов", информировала советник спикера.

"Скоро выйдет на экраны фильм о Лизе Глинке. Предпоказ решено сделать в Госдуме с приглашением съемочной группы, родных, друзей Глинки и тех, кто с ней работал и помогал людям", — рассказала она.

Кроме того, на встрече обсуждалось открытие центра Лизы Глинки в подвале на Пятницкой (музей милосердия) и установки на этой же улице памятника. Решено также провести в Госдуме выставку, посвященную доктору Лизе.

Володин возглавляет Совет благотворителей Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", члены которого ежегодно перечисляют средства для реализации проектов фонда.