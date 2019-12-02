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В Госдуме пройдет предпоказ фильма «Доктор Лиза» 

ТАСС + ещё 4 5 часов назад
В Госдуме пройдет предпоказ фильма «Доктор Лиза»
Фото: Пресс-служба Кремля
Предпоказ художественного фильма "Доктор Лиза" режиссера Оксаны Карас об основательнице фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке пройдет в Госдуме. Об этом сообщила в понедельник в своем Telegram-канале советник спикера нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова по итогам встречи Вячеслава Володина с главой благотворительного фонда "Доктор Лиза" Натальей Авиловой и супругом Глинки Глебом Глебовичем.
"Володин дружил с Глинкой, поддерживал добрые дела доктора Лизы и при ее жизни и после, — напомнила Кашеварова. — Как друг Глинки, он и ряд депутатов по его просьбе взяли на попечительство ее структуры по оказанию помощи людям". "Дело доктора Лизы должно продолжаться, а на встрече как раз и обсуждались вопросы поддержки фонда", — добавила она.
В частности, "и в этом году, и в следующем будет оказана благотворительная финансовая помощь фонду "Доктор Лиза" из личных средств Вячеслава Володина и ряда депутатов", информировала советник спикера.
"Скоро выйдет на экраны фильм о Лизе Глинке. Предпоказ решено сделать в Госдуме с приглашением съемочной группы, родных, друзей Глинки и тех, кто с ней работал и помогал людям", — рассказала она.
Кроме того, на встрече обсуждалось открытие центра Лизы Глинки в подвале на Пятницкой (музей милосердия) и установки на этой же улице памятника. Решено также провести в Госдуме выставку, посвященную доктору Лизе.
Володин возглавляет Совет благотворителей Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", члены которого ежегодно перечисляют средства для реализации проектов фонда.
Организация "Справедливая помощь Доктора Лизы" была основана в 2007 году врачом и общественным деятелем Елизаветой Глинкой, она помогает онкологическим больным, бездомным и малоимущим. С начала конфликта на востоке Украины Глинка регулярно посещала Донбасс с гуманитарными акциями и для эвакуации больных детей, а также возила гуманитарную помощь в Сирию. Во время одной из таких поездок — при крушении самолета Минобороны 25 декабря 2016 года — она погибла.
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Теги:
Общество , Оксана Карас , Вячеслав Володин , Министерство обороны , Госдума
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