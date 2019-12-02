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Наука

«Лидеры России» пройдут тесты по специализациям 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
«Лидеры России» пройдут тесты по специализациям
Фото: РИА Новости
Участники специализаций конкурса управленцев «Лидеры России» пройдут завершающие тесты дистанционного этапа. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 2 декабря.
В личных кабинетах участникам доступны демотесты по направлениям «Наука» и «Финансы и технологии». «Лидеры России» смогут пройти основные тесты с 00:01 3 декабря до 23:59 4 декабря.
Участники трека «Наука» должны будут решить «Тест знаний в области научно-технологического развития России», который покажет общенаучную эрудицию и компетентность в области управления наукой конкурсантов.
В специализации «Финансы и технологии» заложено два обязательных теста: «Тест по цифровым навыкам», оценивающий знания современных цифровых технологий, искусственного интеллекта и анализа больших данных, и «Опросник: личностно-мотивационного профиля», способный определить поведенческий тип участника, его карьерную мотивацию, а также потенциальные факторы риска для продуктивной работы и построения карьеры.
6-7 декабря станет доступен «Тест управленческих компетенций в сфере охраны здоровья» для участников специализации «Здравоохранение».
Отчеты с индивидуальными рекомендациями участники как основного конкурса, так и специализаций получат 12-13 декабря. В полуфинал пройдет по 300 человек из каждой сферы.
В конце ноября участники прошли тест управленческого потенциала и тест управленческой способности в рамках второго блока дистанционного этапа.
Конкурс «Лидеры России», флагманский проект автономного некоммерческого объединения «Россия — страна возможностей», проводится по поручению президента России Владимира Путина. Он призван создать социальные лифты для активных граждан страны. Глава государства высоко оценил итоги первого конкурса.
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Теги:
Общество , Владимир Путин , Lenta.ru
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