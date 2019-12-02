«Лидеры России» пройдут тесты по специализациям

Участники специализаций конкурса управленцев «Лидеры России» пройдут завершающие тесты дистанционного этапа. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 2 декабря.

В личных кабинетах участникам доступны демотесты по направлениям «Наука» и «Финансы и технологии». «Лидеры России» смогут пройти основные тесты с 00:01 3 декабря до 23:59 4 декабря.

Участники трека «Наука» должны будут решить «Тест знаний в области научно-технологического развития России», который покажет общенаучную эрудицию и компетентность в области управления наукой конкурсантов.

В специализации «Финансы и технологии» заложено два обязательных теста: «Тест по цифровым навыкам», оценивающий знания современных цифровых технологий, искусственного интеллекта и анализа больших данных, и «Опросник: личностно-мотивационного профиля», способный определить поведенческий тип участника, его карьерную мотивацию, а также потенциальные факторы риска для продуктивной работы и построения карьеры.

6-7 декабря станет доступен «Тест управленческих компетенций в сфере охраны здоровья» для участников специализации «Здравоохранение».

Отчеты с индивидуальными рекомендациями участники как основного конкурса, так и специализаций получат 12-13 декабря. В полуфинал пройдет по 300 человек из каждой сферы.

В конце ноября участники прошли тест управленческого потенциала и тест управленческой способности в рамках второго блока дистанционного этапа.