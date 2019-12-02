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«Не будут вступать в брак»: Жириновский назвал опасность закона о домашнем насилии 

Teleprogramma.pro + ещё 3 1 час назад
Жириновский назвал опасность закона о домашнем насилии
Фото: ТАСС
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал свое мнение о законопроекте, который затронет тему домашнего насилия. Политик отметил, что нельзя регламентировать поведение и мужа и жены в семье.
Сам по себе нормативный акт необходим, но не в нашей стране, уверен Жириновский. В России закон не приживется, так как мы «единственная в мире страна, где мужчин на 10 млн меньше». Если семья получит надзирателя в виде государства, то сильная половина человечества вовсе перестанет вступать в брак.
«У мужчины есть вариант жениться ещё раз, а у женщины — нет. Это порождает её согласие на насилие в семье. А если мы вводим закон наказания за насилие, тогда мужчины не будут вступать в брак, чтобы избежать наказания», — рассуждает депутат Госдумы.
В целом все это рано или поздно, приведет к сокращению населения.
Вместо того, чтобы сеять недовольство, политик советует со школы учить детей «основам семьи», объяснять как жить вместе и не создавать почву для домашнего насилия, уважать человека, сообщает сайт Радио «КП».
Ранее сайт argumenti.ru писал, что Совет Федерации представил законопроект о домашнем насилии, согласно которому виновному будет выдаваться предписание о запрете приближаться к пострадавшему в течение года.
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Комментарии1 
Теги:
Общество , Владимир Жириновский , Госдума , Совет Федерации , ЛДПР
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