«Не будут вступать в брак»: Жириновский назвал опасность закона о домашнем насилии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал свое мнение о законопроекте, который затронет тему домашнего насилия. Политик отметил, что нельзя регламентировать поведение и мужа и жены в семье.

Сам по себе нормативный акт необходим, но не в нашей стране, уверен Жириновский. В России закон не приживется, так как мы «единственная в мире страна, где мужчин на 10 млн меньше». Если семья получит надзирателя в виде государства, то сильная половина человечества вовсе перестанет вступать в брак.

«У мужчины есть вариант жениться ещё раз, а у женщины — нет. Это порождает её согласие на насилие в семье. А если мы вводим закон наказания за насилие, тогда мужчины не будут вступать в брак, чтобы избежать наказания», — рассуждает депутат Госдумы.

В целом все это рано или поздно, приведет к сокращению населения.

Вместо того, чтобы сеять недовольство, политик советует со школы учить детей «основам семьи», объяснять как жить вместе и не создавать почву для домашнего насилия, уважать человека, сообщает сайт Радио «КП».