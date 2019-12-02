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В Московской области прошло шествие Дедов Морозов 

RT на русском 1 час назад
В Московской области прошло шествие Дедов Морозов
Фото: РИА Новости
В подмосковной Электростали в преддверии старта проекта «Зима в Подмосковье» состоялось праздничное шествие Дедов Морозов, сообщает телеканал «360».
В шествии приняли участие несколько тысяч человек в карнавальных костюмах — мужчины, женщины и даже целые семьи новогодних героев. Главным требованием было праздничное настроение.
По традиции, жителей Электростали поздравил с наступающим праздником главный Дед Мороз. Он пожелал всем праздничного настроения и успехов во всех начинаниях.
Ранее руководитель Департамента культуры столицы Александр Кибовский в беседе с порталом Newinform рассказал, откуда будут запускать высотные фейерверки на Новый год.
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Теги:
Общество , Александр Кибовский , Электросталь , Московская область
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