Россияне начали отказываться от секса

Около 40% подростков узнают о половых отношениях от сверстников, ещё 30% — из средств массовой информации. Только 13% детей об интимной стороне жизни рассказывают родители, 10% — учителя, сообщила News.ru заместитель председателя Всероссийской ассоциации сексологов по социальным вопросам Инна Сорока.

Возникли две крайности. С одной стороны, сформировалась большая группа молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, которые приняли осознанное решение отказаться от секса. Мало кто знает — в России несколько лет назад появилась новая сексуальная ориентация — асексуал.

Часто решение отказаться от интимных отношений подросток принимает ещё в 14–15 лет, когда у него ещё не было близости. Такой человек так и остаётся девственником. Девиз асексуалов: нет секса — нет проблем. С другой стороны, большое количество подростков начинает заниматься сексом слишком рано, когда организм ещё не сформирован и нет психологической готовности к интимным отношениям, — считает Сорока.

Возраст сексуального дебюта сегодня в России — 14–15 лет. Есть случаи, когда дети вступают в интимную связь и в 11–12 лет. В глубинке это происходит чаще, чем в крупных городах. В посёлках почти в каждой школе есть 3–4 девочки, которые забеременели до 9-го класса.

Ранее редакция сайта сообщала, что тренинг-центр «Секс.рф» провёл опрос: что хотят женщины получить на 8 Марта. Около половины признались, что ждут от мужчин больше романтики, чем материальной выгоды. Женщины сообщили: если любимый в этот день отменит свои планы и просто посвятит весь день ей, она будет на седьмом небе. Некоторые респондентки напрямую ответили, что хотят получить хороший секс по случаю праздника.