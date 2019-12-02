Шнуров признался в любви к Челябинску

Сергей Шнуров посвятил Челябинску стихи

«Питер не в обиде! Кроме Бухареста, много что я видел, но нет прекрасней места. Так любовь до гроба пела тетивой. Эх, Челяба, я навеки твой!», — подписал шнуров фотографию, на которой позирует на фоне надписи «Я люблю Челябинск».

Отметим, что концерт группировки «Ленинград» состоялся в арене «Трактор» 2 декабря. По словам одной из зрительниц, начало выступления было задержано почти на час — вероятно, из-за большого количества желающих попасть в зрительный зал и очередей. Тем не менее, челябинцы остались довольны концертом и поблагодарили музыканта в соцсети.