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Сергей Шнуров посвятил Челябинску стихи 

АиФ + ещё 4 1 час назад
Шнуров признался в любви к Челябинску
Фото: РИА Новости
Сергей Шнуров написал короткое стихотворение, в котором признался в любви Челябинску, строчки появились на странице музыканта в Инстаграм.
«Питер не в обиде! Кроме Бухареста, много что я видел, но нет прекрасней места. Так любовь до гроба пела тетивой. Эх, Челяба, я навеки твой!», — подписал шнуров фотографию, на которой позирует на фоне надписи «Я люблю Челябинск».
Отметим, что концерт группировки «Ленинград» состоялся в арене «Трактор» 2 декабря. По словам одной из зрительниц, начало выступления было задержано почти на час — вероятно, из-за большого количества желающих попасть в зрительный зал и очередей. Тем не менее, челябинцы остались довольны концертом и поблагодарили музыканта в соцсети.
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Теги:
Общество , Сергей Шнуров , Челябинск
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