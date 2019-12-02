Погода в Москве: Синоптик рассказала о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве в новогоднюю ночь.

Как она заявила РИА Новости, 31 декабря в столице ожидается небольшие осадки в виде снега, а также слабый мороз.

«Мы составили прогноз к Новому году, исходя из климатического анализа погоды в Москве и Московской области. 31 декабря в Москве пройдёт небольшой снежок. Ночная температура составит порядка -7…-9 °С», — отметила она.

Вместе с этим она добавила, что днём 1 января 2020 года термометры покажут -3…-5 °С.

Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что синоптики прогнозируют температуру в России в декабре на 40% выше нормы, а также неравномерные, «пятнистые» осадки.

20 ноября Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какая зима для России лучше — тёплая или холодная.