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Погода в Москве: Синоптик рассказала о погоде в Москве в новогоднюю ночь 

RT на русском 3 часа назад
Синоптик рассказала о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Фото: РИА Новости
Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве в новогоднюю ночь.
Как она заявила РИА Новости, 31 декабря в столице ожидается небольшие осадки в виде снега, а также слабый мороз.
«Мы составили прогноз к Новому году, исходя из климатического анализа погоды в Москве и Московской области. 31 декабря в Москве пройдёт небольшой снежок. Ночная температура составит порядка -7…-9 °С», — отметила она.
Вместе с этим она добавила, что днём 1 января 2020 года термометры покажут -3…-5 °С.
Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что синоптики прогнозируют температуру в России в декабре на 40% выше нормы, а также неравномерные, «пятнистые» осадки.
20 ноября Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какая зима для России лучше — тёплая или холодная.
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Теги:
Общество , Новости Москвы , Погода , Татьяна Позднякова , РИА Новости
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