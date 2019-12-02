«Гавкучая зараза!»: судья обматерил россиянку во время заседания

Telegram-канал Baza опубликовал аудиозапись, на которой мужчина — якобы судья Советского райсуда Краснодара Валерий Мурсалов — советует местной жительнице Инне Конько «заткнуться» на заседании суда.

По данным Baza, Конько оказалась в суде из-за сарая, построенного на участке якобы без разрешения.

«Не могу я сними помириться. Издеваются они! Не могу! На коленях уже стояла, извинения ни за что просила! Готова перед всеми…» — заявила она.

«Да помолчать вы можете? Вот же гавкучая зараза! Я бы тебя тоже так отлупил бы», — ответил судья.

Женщина объяснила, что она судится три года и уже устала. Она подчеркнула, что на ее защиту встал прокурор с кассационным представлением. Судья посоветовал ей «забыть эту прокуратуру».

«И заткнись! Еще раз говорю: дом сейчас на настоящий момент незаконно построен?» — спросил он.

Женщина возразила, что законно.

«Да заткнись ты, *** такая. Документы у тебя есть или нету? Права собственности?» — поинтересовался судья.

Он выразил уверенность, что документов у женщины нет.

Как сообщал «Рамблер», ранее жителю Перми, отправившему судье письмо с оскорблениями, назначили полтора года исправительных работ с удержанием десяти процентов в доход государства. Мужчина, уже осужденный на 18 лет по делу о наркотиках, был недоволен приговором и решил сообщить об этом судье в письме.