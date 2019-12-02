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«Гавкучая зараза!»: судья обматерил россиянку во время заседания 

Рамблер + ещё 1 40 минут назад
«Гавкучая зараза!»: судья обматерил россиянку во время заседания
Фото: ТАСС
Telegram-канал Baza опубликовал аудиозапись, на которой мужчина — якобы судья Советского райсуда Краснодара Валерий Мурсалов — советует местной жительнице Инне Конько «заткнуться» на заседании суда.
По данным Baza, Конько оказалась в суде из-за сарая, построенного на участке якобы без разрешения.
«Не могу я сними помириться. Издеваются они! Не могу! На коленях уже стояла, извинения ни за что просила! Готова перед всеми…» — заявила она.
«Да помолчать вы можете? Вот же гавкучая зараза! Я бы тебя тоже так отлупил бы», — ответил судья.
Женщина объяснила, что она судится три года и уже устала. Она подчеркнула, что на ее защиту встал прокурор с кассационным представлением. Судья посоветовал ей «забыть эту прокуратуру».
«И заткнись! Еще раз говорю: дом сейчас на настоящий момент незаконно построен?» — спросил он.
Женщина возразила, что законно.
«Да заткнись ты, *** такая. Документы у тебя есть или нету? Права собственности?» — поинтересовался судья.
Он выразил уверенность, что документов у женщины нет.
Как сообщал «Рамблер», ранее жителю Перми, отправившему судье письмо с оскорблениями, назначили полтора года исправительных работ с удержанием десяти процентов в доход государства. Мужчина, уже осужденный на 18 лет по делу о наркотиках, был недоволен приговором и решил сообщить об этом судье в письме.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Общество , Краснодар
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