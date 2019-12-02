Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
В мире
Захарова ответила желающей российских областей Украине
Захарова ответила желающей российских областей Украине
Политика
Китай ввел санкции против США
Китай ввел санкции против США
В мире
Российские войска атаковали в Сирии
Российские войска атаковали в Сирии
Происшествия

Геронтолог рассказал, как дожить до пенсии в России 

Национальная Служба Новостей 51 минуту назад
Геронтолог рассказал, как дожить до пенсии в России
Фото: РИА Новости
Врач-геронтолог в эфире НСН заявил, что повышать пенсионный возраст следовало еще в 60-ых годах прошлого века.
Многие жители России умрут, не достигнув пенсионного возраста, заявил директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов.
Он считает, что причина этого в том, что пожилые люди в последние годы перед пенсией попадут в тяжелые, в том числе психологические условия. По мнению Иванова, в пять предпенсионных лет большинству придется либо искать работу, соглашаясь на тяжелые условия, либо довольствоваться случайными заработками.
«Пожилые люди, попавшие под каток пенсионной реформы, будут испытывать постоянный стресс. Тот, кто в условиях пенсионной реформы дотянет до 80 лет, сможет считаться настоящими победителями», — цитирует «Свободная пресса» Иванова.
Спекуляцией на цифрах назвал такие выводы в эфире НСН врач-геронтолог, профессор Юрий Конев. По его мнению, пенсионный возраст в России нужно было повышать еще 50 лет назад.
«Представьте, что у нас 41 млн пенсионеров на 140 млн населения. Число пожилых постоянно увеличивается. Нужно было повышать пенсионный возраст еще в 60-ые годы прошлого века. Но власть не могла на это пойти — коммунисты кичились тем, что у них самый низкий пенсионный возраст в мире. Сейчас он повышается с запасом лет на 30», — заявил он.
Средняя продолжительность жизни россиян увеличивается, но недостаточно быстро. Часто это происходит в связи с массой вредных привычек граждан, особенно мужчин.
«Еще недавно мужчины не доживали у нас и до 60-ти лет. Сейчас идет плавный рост этого показателя. Статистика дает сейчас 68,4 года у мужчин. Рост идет, но не так быстро, как хотелось бы. Задача — довести среднюю продолжительность жизни до 74 лет. Нигде в мире нет такой разницы в 12 лет между средней продолжительностью жизни мужчин и женщин. Это связано с особенностями поведения, с некоторыми вредностями, которыми злоупотребляет значительная часть населения», — отметил геронтолог.
Здоровый образ жизни играет самую большую роль в продлении жизни.
«Чтобы прожить долго, нужна ежедневная физическая нагрузка. Не за рулем сидеть, а ходить пешком. Те, кто сидят за рулем — быстро едут на кладбище. Плюс рациональное питание, нельзя переедать. Необходимо следить за болезнями, которые с возрастом появляются неизбежно, проходить раз в год диспансеризацию. Тогда есть шанс прожить дольше и в здравом уме значительно увеличивается. Хорошо бы еще выбирать родителей-долгожителей, но это от нас не зависит», — подчеркнул Юрий Конев.
В ноябре глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов выступил с инициативой вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию. Его коллега, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил НСН, что в Госдуме не поддержат такую инициативу.
Видео дня. Проучил: полицейский разбил стекло в маршрутке
Национальная Служба Новостей: последние новости
Большинство россиян не доживет до пенсионного возраста Большинство россиян не доживет до пенсионного возраста Медведь с надписью «Т-34» попал на видео Медведь с надписью «Т-34» попал на видео В Новочеркасске из больницы ушли все три врача В Новочеркасске из больницы ушли все три врача
Комментарии 
Теги:
Общество , Николай Харитонов , Ярослав Нилов , Юрий Конев , Андрей Иванов , Госдума , КПРФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2» 68
Захарова ответила желающей российских областей Украине
Захарова ответила желающей российских областей Украине 399
Китай ввел санкции против США
Китай ввел санкции против США 32
Российские войска атаковали в Сирии
Российские войска атаковали в Сирии 216
Украина заявила о победе над Россией
Украина заявила о победе над Россией 606
Видео
Китай ввел санкции против США
00:28
Китай ввел санкции против США
В мире Азия
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
02:56
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
В мире
Доцента-убийцу признали склонным к суициду
00:25
Доцента-убийцу признали склонным к суициду
Происшествия
РФ и Украина: каковы шансы восстановления отношений
02:38
РФ и Украина: каковы шансы восстановления отношений
В мире Конфликты
«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»
00:51
«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»
Происшествия Общество
Россия напугала США мощным сталинским проектом
03:04
Россия напугала США мощным сталинским проектом
Общество
В Крыму ответили на заявления о рекордной смертности
01:19
В Крыму ответили на заявления о рекордной смертности
Общество
Саакашвили пожалел о своей ошибке
03:03
Саакашвили пожалел о своей ошибке
В мире Кавказ
В Токио потребовали вернуть южные Курилы
05:00
В Токио потребовали вернуть южные Курилы
В мире Политика
Советы Зеленскому насчет Путина назвали токсичными
02:05
Советы Зеленскому насчет Путина назвали токсичными
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение