Геронтолог рассказал, как дожить до пенсии в России

Врач-геронтолог в эфире НСН заявил, что повышать пенсионный возраст следовало еще в 60-ых годах прошлого века.

Многие жители России умрут, не достигнув пенсионного возраста, заявил директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов

Он считает, что причина этого в том, что пожилые люди в последние годы перед пенсией попадут в тяжелые, в том числе психологические условия. По мнению Иванова, в пять предпенсионных лет большинству придется либо искать работу, соглашаясь на тяжелые условия, либо довольствоваться случайными заработками.

«Пожилые люди, попавшие под каток пенсионной реформы, будут испытывать постоянный стресс. Тот, кто в условиях пенсионной реформы дотянет до 80 лет, сможет считаться настоящими победителями», — цитирует «Свободная пресса» Иванова.

Спекуляцией на цифрах назвал такие выводы в эфире НСН врач-геронтолог, профессор Юрий Конев . По его мнению, пенсионный возраст в России нужно было повышать еще 50 лет назад.

«Представьте, что у нас 41 млн пенсионеров на 140 млн населения. Число пожилых постоянно увеличивается. Нужно было повышать пенсионный возраст еще в 60-ые годы прошлого века. Но власть не могла на это пойти — коммунисты кичились тем, что у них самый низкий пенсионный возраст в мире. Сейчас он повышается с запасом лет на 30», — заявил он.

Средняя продолжительность жизни россиян увеличивается, но недостаточно быстро. Часто это происходит в связи с массой вредных привычек граждан, особенно мужчин.

«Еще недавно мужчины не доживали у нас и до 60-ти лет. Сейчас идет плавный рост этого показателя. Статистика дает сейчас 68,4 года у мужчин. Рост идет, но не так быстро, как хотелось бы. Задача — довести среднюю продолжительность жизни до 74 лет. Нигде в мире нет такой разницы в 12 лет между средней продолжительностью жизни мужчин и женщин. Это связано с особенностями поведения, с некоторыми вредностями, которыми злоупотребляет значительная часть населения», — отметил геронтолог.

Здоровый образ жизни играет самую большую роль в продлении жизни.

«Чтобы прожить долго, нужна ежедневная физическая нагрузка. Не за рулем сидеть, а ходить пешком. Те, кто сидят за рулем — быстро едут на кладбище. Плюс рациональное питание, нельзя переедать. Необходимо следить за болезнями, которые с возрастом появляются неизбежно, проходить раз в год диспансеризацию. Тогда есть шанс прожить дольше и в здравом уме значительно увеличивается. Хорошо бы еще выбирать родителей-долгожителей, но это от нас не зависит», — подчеркнул Юрий Конев.