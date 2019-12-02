Дочь Пескова примерила усы отца

Дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова показала в сториз своего Instagram маску, изображающую усы ее отца. На видео вместе с ней появляется сам Песков и его жена, фигуристка Татьяна Навка , все они примеряют усы.

«Нос у меня и так папин. А вот усы теперь могу примерить благодаря своей первой маске», — написала Пескова.

Как сообщал «Рамблер», ранее дочь Пескова пожаловалась, что часто сталкивается с преследователями, которые критикуют ее из-за работы отца.

По словам девушки, несколько раз в спортзалах к ней подходили взрослые мужчины, хамили и пытались фотографировать. Пескову возмутило, что люди реагируют на нее «подобным неадекватным образом» и осуждают «через призму глупых стереотипов».

До этого девушка рассказывала, как в Париже ее обвинили в тратах денег русских людей. По словам Песковой, 18-летний молодой человек пришел к парижскому ресторану, в котором она ужинала с матерью. Он заявил охранникам, что хочет посмотреть, как дочь Пескова ест «на деньги русских».