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Дочь Пескова примерила усы отца 

Рамблер 1 час назад
Дочь Пескова примерила усы отца
Фото: Instagram
Дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова показала в сториз своего Instagram маску, изображающую усы ее отца. На видео вместе с ней появляется сам Песков и его жена, фигуристка Татьяна Навка, все они примеряют усы.
«Нос у меня и так папин. А вот усы теперь могу примерить благодаря своей первой маске», — написала Пескова.
Как сообщал «Рамблер», ранее дочь Пескова пожаловалась, что часто сталкивается с преследователями, которые критикуют ее из-за работы отца.
По словам девушки, несколько раз в спортзалах к ней подходили взрослые мужчины, хамили и пытались фотографировать. Пескову возмутило, что люди реагируют на нее «подобным неадекватным образом» и осуждают «через призму глупых стереотипов».
До этого девушка рассказывала, как в Париже ее обвинили в тратах денег русских людей. По словам Песковой, 18-летний молодой человек пришел к парижскому ресторану, в котором она ужинала с матерью. Он заявил охранникам, что хочет посмотреть, как дочь Пескова ест «на деньги русских».
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Общество , Елизавета Пескова , Татьяна Навка
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