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Наука

В Кемеровской области объявили режим «черного неба» 

ТК «Звезда» + ещё 1 45 минут назад
Власти рекомендуют предприятиям региона снизить выбросы на 15%.
В трех городах Кемеровской области объявили режим «черного неба» из-за повышенной концентрации вредных веществ в атмосфере. Жители столицы региона, а также Прокопьевска и Новокузнецка, делятся в социальных сетях фото и видео окутанных смогом улиц.
В Кемерове смог наблюдается в большинстве районов города. Он установился из-за безветренной погоды, которая не позволяет рассеиваться вредным выбросам от предприятий региона. Некоторые горожане также сообщают о едком запахе.
По прогнозам синоптиков Кемеровского гидрометцентра, 3 декабря ситуация существенно не изменится — общий уровень загрязненности воздуха останется повышенным.
Промышленным предприятиям области власти рекомендуют сократить выбросы на 15%, сообщает ТАСС.
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Теги:
Общество , Видео , Экология , ИТАР-ТАСС , Кемеровская Область , Новокузнецк , Прокопьевск
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