Власти рекомендуют предприятиям региона снизить выбросы на 15%.
В трех городах Кемеровской области объявили режим «черного неба» из-за повышенной концентрации вредных веществ в атмосфере. Жители столицы региона, а также Прокопьевска и Новокузнецка, делятся в социальных сетях фото и видео окутанных смогом улиц.
В Кемерове смог наблюдается в большинстве районов города. Он установился из-за безветренной погоды, которая не позволяет рассеиваться вредным выбросам от предприятий региона. Некоторые горожане также сообщают о едком запахе.
По прогнозам синоптиков Кемеровского гидрометцентра, 3 декабря ситуация существенно не изменится — общий уровень загрязненности воздуха останется повышенным.
Промышленным предприятиям области власти рекомендуют сократить выбросы на 15%, сообщает ТАСС.