Учёные заявили о рекордной смертности крымчан за 5 лет

Учёные заявили о рекордной смертности крымчан после присоединения к России

России. Представительница Таврического национального университета Евгения Горюнова заявила о рекордных показателях смертности после присоединения Крыма

Она утверждает, что высокие показатели смертей связаны с тоской жителей полуострова по родной стране. По данным Горюновой, за последние пять лет в Крыму погибло 192 тысячи человек. Показатель смертности «зашкаливал» в 2014-2016 годах.

Какие причины этого? Скорее всего, это происходит из-за реакции на аннексию — у людей не выдерживают нервы, сердце, — приводит слова Елены Горюновой TezarNews.

Ранее News.ru сообщал, что средняя продолжительность жизни в России выросла до 73,6 лет. Также отмечается, что длительность жизни россиянок выросла до 78,5 лет.