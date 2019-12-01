Учёные заявили о рекордной смертности крымчан за 5 лет

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Учёные заявили о рекордной смертности крымчан после присоединения к России 

News.ru 21 минуту назад
Представительница Таврического национального университета Евгения Горюнова заявила о рекордных показателях смертности после присоединения Крыма к России.
Она утверждает, что высокие показатели смертей связаны с тоской жителей полуострова по родной стране. По данным Горюновой, за последние пять лет в Крыму погибло 192 тысячи человек. Показатель смертности «зашкаливал» в 2014-2016 годах.
Какие причины этого? Скорее всего, это происходит из-за реакции на аннексию — у людей не выдерживают нервы, сердце, — приводит слова Елены Горюновой TezarNews.
Ранее News.ru сообщал, что средняя продолжительность жизни в России выросла до 73,6 лет. Также отмечается, что длительность жизни россиянок выросла до 78,5 лет.
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Теги:
Общество , Видео , Республика Крым
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