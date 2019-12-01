Россия напугала США мощным Сталинским проектом

Американцев напугал новый российский проект — железная дорога на Ямале.

ОАО «РЖД» утвердило инвестиционную программу в 100 миллиардов рублей по сооружению Северного широтного хода (СШХ) длиной более 700 километров. Компания назвала срок ввода магистрали — 2025 год. СШХ — строящаяся железнодорожная магистраль в Ямало-Ненецком автономном округе протяжённостью 707 километров по маршруту Обская — Салехард — Надым — Новый Уренгой — Коротчаево. Она свяжет западную и восточную части Ямала, а также Северную железную дорогу со Свердловской.

В 2019 году расходы РЖД на проектно-изыскательские работы для строительства СШХ составят один миллиард рублей, а всего за три года компания планирует потратить на эти цели 100 миллиардов, ранее сообщала РГ.

Проект планируется реализовать с привлечением частных инвесторов.

В дальнейшем Северный широтный ход планируется продлить до Якутии, портов Таймыра и Охотского моря.

СШХ — проект середины прошлого века. После смерти Сталина был законсервирован как «несвоевременный». Это задержало социально-экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока, портовой инфраструктуры Севморпути.

В наше время прокладка трассы началась в 2012. К осени 2019 было сооружено около трети этой стратегической магистрали от Салехарда до Коротчаево.

Магистраль значима для укрепления военной безопасности и освоения ресурсов Арктики.

Эксперты говорят, что проект СШХ уже обеспокоил американцев.